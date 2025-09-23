Μαρινάκης: Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στο σχετικό βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο κ. Μαρινάκης εξηγεί λεπτομερώς πώς οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί και μηχανικοί, θα επωφεληθούν από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η μεταρρύθμιση προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρων και απλούστευση των διαδικασιών για τους νέους επαγγελματίες, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στους ένστολους, αποφοίτους της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στο μισθολόγιό τους, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η κυβέρνηση, όπως υπογραμμίζεται, στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της οικονομικής αποκατάστασης των νεότερων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.

{https://www.instagram.com/reel/DO8HQSGjK41/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWd3NzFmcnc2ZnRwbA==}