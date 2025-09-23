ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει
Πολιτική
13:55 - 23 Σεπ 2025

Μαρινάκης: Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. 

Στο σχετικό βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο κ. Μαρινάκης εξηγεί λεπτομερώς πώς οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί και μηχανικοί, θα επωφεληθούν από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η μεταρρύθμιση προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρων και απλούστευση των διαδικασιών για τους νέους επαγγελματίες, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στους ένστολους, αποφοίτους της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας, οι οποίοι θα δουν αυξήσεις στο μισθολόγιό τους, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η κυβέρνηση, όπως υπογραμμίζεται, στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της οικονομικής αποκατάστασης των νεότερων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας.

{https://www.instagram.com/reel/DO8HQSGjK41/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWd3NzFmcnc2ZnRwbA==}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες της Protergia
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες της Protergia

Thrakon: Αύξηση 6,4% του τζίρου το 2024 - Στα €3,5 εκατ. το EBITDA
Αναλύσεις

Thrakon: Αύξηση 6,4% του τζίρου το 2024 - Στα €3,5 εκατ. το EBITDA

Πετρέλαιο σε άνοδο &amp; χρυσός σε νέο ιστορικό ρεκόρ… ξανά - Ξεπέρασε τα 3.810 δολάρια
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο σε άνοδο & χρυσός σε νέο ιστορικό ρεκόρ… ξανά - Ξεπέρασε τα 3.810 δολάρια

Το Φεστιβάλ Χίου βρήκε τον προσανατολισμό του
Magazino

Το Φεστιβάλ Χίου βρήκε τον προσανατολισμό του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση
Πολιτική

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Πολιτική

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»
Πολιτική

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ