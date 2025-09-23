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Thrakon: Αύξηση 6,4% του τζίρου το 2024 - Στα €3,5 εκατ. το EBITDA
Αναλύσεις
13:45 - 23 Σεπ 2025

Thrakon: Αύξηση 6,4% του τζίρου το 2024 - Στα €3,5 εκατ. το EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Η THRAKON ολοκλήρωσε το 2024 με σημαντική ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρησιακών της επιδόσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της και την ικανότητά της να επενδύει στρατηγικά.

Αναλυτικότερα, το 2024 ήταν μια χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης για τον Όμιλο THRAKON YTONG, με σημαντικές επιτυχίες τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Όμιλος κατάφερε να ενισχύσει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς του δείκτες, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να επενδύει με στρατηγική και αποδοτικότητα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 43,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2023, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 24,5%, φτάνοντας τα 3,5 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2024 ενισχύθηκε κατά 2,1 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενη στα 11,4 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 1,4 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 3,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε από τα 10,97 εκατ. ευρώ το 2023 στα 8,8 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,15 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικές επενδύσεις και αναβάθμιση υποδομών

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε περίοδο σημαντικών εξελίξεων και στρατηγικών επενδύσεων για τον Όμιλο, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την αναβάθμιση των υποδομών. Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τη Xella Ιταλίας, ώστε ο Όμιλος να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην Ιταλία, ξεκινώντας την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων του στην ιταλική αγορά.

Ξεχωρίζουν, επίσης, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 20%, με την προσθήκη ενός ακόμη αυτοκλείστου στη μονάδα αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος (AAC), καθώς και η υλοποίηση επένδυσης για την πλήρη αυτοματοποίηση της παλετοποίησης στο εργοστάσιο Ytong Ορεστιάδας, μέσω εγκατάστασης ρομποτικού συστήματος. Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στα Οινόφυτα λειτούργησε με υψηλή αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προχώρησαν οι εργασίες ανακαίνισης των γραφείων και η δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για μηχανικούς και τεχνικούς. Ολοκληρώθηκε, επίσης, νέα γραμμή παραγωγής χύδην προϊόντων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο.

Διεθνής ανάπτυξη και εξαγωγές

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η δυναμική πορεία των εξαγωγών, με τις πωλήσεις στεγανωτικών προϊόντων να διπλασιάζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή κατέγραψαν σημαντική άνοδο, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της THRAKON - YTONG και αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της σε απαιτητικές αγορές. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν νέες επενδύσεις για την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε Οινόφυτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα, με στόχο τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών. Ο Όμιλος συμμετείχε δυναμικά και στη διεθνή έκθεση BAU, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή του στην εξέλιξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON, δήλωσε: «Η δυναμική πορεία της THRAKON - YTONG επιβεβαιώνεται για άλλη μία χρονιά μέσα από τη σταθερή ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Η θέση της στον κλάδο και η ανταγωνιστικότητά της ισχυροποιούνται. Πιστεύουμε ότι οι συνεχείς επενδύσεις στην αναβάθμιση των υποδομών μας με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών μας. Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η THRAKON - YTONG συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά».

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