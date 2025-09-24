Το Φεστιβάλ Χίου βρήκε τον προσανατολισμό του

Παρότι πρόκειται για έναν σχετικά νέο θεσμό, το Φεστιβάλ Χίου έχει καταφέρει μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια να χαράξει ισχυρή ταυτότητα. Το πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, που ισορροπεί ανάμεσα σε τέχνες, επιστήμη και παράδοση, το τοποθετεί ήδη ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διοργανώσεις της χώρας. Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τα τρία τελευταία φεστιβάλ, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως κάθε χρόνο ο πήχης ανεβαίνει: οι επιλογές γίνονται πιο τολμηρές, οι συνεργασίες πιο ουσιαστικές, ενώ το ίδιο το νησί αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή.
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