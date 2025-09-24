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Το Φεστιβάλ Χίου βρήκε τον προσανατολισμό του
Magazino
07:40 - 24 Σεπ 2025

Το Φεστιβάλ Χίου βρήκε τον προσανατολισμό του

Reporter.gr Newsroom
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Με σύνθημα «Με την αύρα του Χθες, στον Πολιτισμό του Αύριο – Από την Αρχαιότητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη», το 4ο Φεστιβάλ Χίου που διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε αφήνοντας ένα ξεκάθαρο και ουσιαστικό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Παρότι πρόκειται για έναν σχετικά νέο θεσμό, το Φεστιβάλ Χίου έχει καταφέρει μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια να χαράξει ισχυρή ταυτότητα. Το πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα, που ισορροπεί ανάμεσα σε τέχνες, επιστήμη και παράδοση, το τοποθετεί ήδη ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διοργανώσεις της χώρας. Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τα τρία τελευταία φεστιβάλ, μπορώ να πω με βεβαιότητα πως κάθε χρόνο ο πήχης ανεβαίνει: οι επιλογές γίνονται πιο τολμηρές, οι συνεργασίες πιο ουσιαστικές, ενώ το ίδιο το νησί αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή.

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