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Πετρέλαιο σε άνοδο &amp; χρυσός σε νέο ιστορικό ρεκόρ… ξανά - Ξεπέρασε τα 3.810 δολάρια
Εμπορεύματα
13:41 - 23 Σεπ 2025

Πετρέλαιο σε άνοδο & χρυσός σε νέο ιστορικό ρεκόρ… ξανά - Ξεπέρασε τα 3.810 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη 23/9 καθώς οι αγορές παρακολουθούν τα αποθέματα και την επανεκκίνηση του πετρελαϊκού αγωγού στο Ιρακινό Κουρδιστάν. 

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ οι επενδυτές εκτιμούν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς μετά την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Ιράκ και της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν για την επανεκκίνηση ενός πετρελαϊκού αγωγού.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 0,84% στα 67,11 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται περαιτέρω κατά 0,98% στα 62,86 δολάρια ανά βαρέλι, ανακτώντας τις μικρές απώλειες που είχαν σημειωθεί νωρίτερα. Οι τιμές Brent και WTI είχαν υποχωρήσει τις προηγούμενες τέσσερις συνεδριάσεις, χάνοντας περίπου 3%.

«Υποστηρικτικοί παράγοντες παραμένουν τα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Στάουνοβο. «Από την άλλη, οι αυξημένες εξαγωγές αργού από τα μέλη του OPEC+ λειτουργούν αρνητικά για τις τιμές, όπως και η απουσία νέων κυρώσεων κατά των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου».

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ και της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης με πετρελαϊκές εταιρείες για την επανεκκίνηση των εξαγωγών αργού μέσω Τουρκίας, όπως δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του πετρελαίου στο Reuters. Η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του ιρακινής υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει την επανεκκίνηση εξαγωγών περίπου 230.000 βαρελιών ανά ημέρα από το Ιρακινό Κουρδιστάν, οι οποίες έχουν ανασταλεί από τον Μάρτιο του 2023.

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου προετοιμάζεται για αυξημένη προσφορά και επιβράδυνση της ζήτησης, επηρεασμένη από την ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων και τις οικονομικές δυσκολίες που προκαλούνται από τους αμερικανικούς δασμούς.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτίμησε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα φέτος και ότι η υπερπροσφορά μπορεί να επεκταθεί το 2026, καθώς τα μέλη του OPEC+ αυξάνουν την παραγωγή και η προσφορά από χώρες εκτός του οργανισμού μεγαλώνει.

Παρά ταύτα, οι κίνδυνοι παραμένουν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πιθανή λήψη αυστηρότερων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, καθώς και οποιαδήποτε κλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Τα αποθέματα αμερικανικού αργού αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης πιθανότατα μειώθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα του Reuters τη Δευτέρα.

Κέρδη για το φυσικό αέριο - Χρυσός σε νέο ιστορικό ρεκόρ

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει ανοδική πορεία, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,134% στα 32,205 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, ενισχυμένες από αυξημένες προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για περαιτέρω ενδείξεις πολιτικής.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,6%, στα 3.769,48 δολάρια ανά ουγκιά, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1,10%, στα 3.817,70 δολάρια.

Το νέο μέλος της Fed, Στίβεν Μιράν, ζήτησε τη Δευτέρα επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, προσθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα υποεκτιμά το πόσο αυστηρή είναι η νομισματική πολιτική και ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο την αγορά εργασίας. Η άποψή του αντιπαραβλήθηκε με σχόλια τριών συναδέλφων του, οι οποίοι θεωρούν ότι η Fed πρέπει να παραμείνει προσεκτική απέναντι στον πληθωρισμό. Ο χρυσός, που δεν αποφέρει τόκο, τείνει να ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Τα ασφάλιστρα για φυσικό χρυσό στην Ινδία ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ιστορικές τιμές δεν απέτρεψαν τους επενδυτές από την αγορά χρυσού εν όψει περαιτέρω κερδών.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,81% στα 44,568 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός χάνει κατά 0,04% και βρίσκεται στα 4,6305 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει κατά 0,04% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1797 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,07% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3505 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,06% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8735 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 13:45
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