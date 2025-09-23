Χρηστίδης για δάνεια παλιννοστούντων: Χρειάζονται ρυθμίσεις, διαγραφές και λύση για τις άδικες επιβαρύνσεις

Το κρίσιμο ζήτημα που αφορά περισσότερες από 35.000 οικογένειες παλλινοστούντων, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια που τους χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έθεσε σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, από την οικονομική κρίση του 2010 και μετά, περισσότεροι από 35.000 παλιννοστούντες δανειολήπτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ μετά την κατάπτωση της κρατικής εγγύησης, ενώ τα υπόλοιπα ποσά παραμένουν στις τράπεζες, όπου η ρύθμιση είναι εφικτή μόνο για όσους χαρακτηρίζονται ως «ευάλωτοι» ή «επιλέξιμοι δανειολήπτες».

Επιπλέον, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρει ότι η συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών δεν είχε ποτέ ενημερωθεί για τον όρο της μη εκμίσθωσης της κατοικίας που αποκτήθηκε με το δάνειο, γεγονός που οδηγεί σήμερα στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 6.000 ευρώ για την άρση προσημείωσης, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση του όρου.

Ως εκ τούτου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό, απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

- Προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης σε όλους τους οφειλέτες των ανωτέρω περιπτώσεων, ανεξάρτητα από την περίοδο βεβαίωσης των οφειλών στην ΑΑΔΕ;

- Σκοπεύετε να προβείτε σε γενικότερη ρύθμιση στεγαστικών δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, που έλαβαν οι παλιννοστούντες, με συγκεκριμένη διαγραφή μέρους της οφειλής ή και όλου του ποσού;

- Με ποιόν τρόπο θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα των υψηλών τόκων, που βαρύνουν τα υπερήμερα δάνεια;

- Σκοπεύετε να προβείτε στη διαγραφή της πρόσθετης υποχρέωσης καταβολής των 6.000 ευρώ, δεδομένου ότι το 99% των δανειοληπτών ουδέποτε είχε ενημερωθεί για την απαγόρευση εκμίσθωσης της οικίας, για την οποία έχει εκταμιευθεί το δάνειο;