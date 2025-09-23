ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι οδηγίες για χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη – Δεν τεκμηριώνεται σύνδεση με τον αυτισμό

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως ισχύει και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ - μία διευκρίνιση που ήρθε με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε τη χρήση παρακεταμόλης στη διάρκεια της κύησης με την εμφάνιση αυτισμού.

Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΦ αναδημοσίευσε την Τρίτη (23/9) την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), στην οποία τονίζεται ότι η παρακεταμόλη (γνωστή και ως ακεταμινοφαίνη) μπορεί να χορηγείται κατά την εγκυμοσύνη για την ανακούφιση από πόνο ή πυρετό, εφόσον αυτό κρίνεται ιατρικά αναγκαίο.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων οδηγιών της ΕΕ, όπως τονίζεται.

Όπως ισχύει για κάθε φάρμακο που προορίζεται για βραχυχρόνια χρήση, η παρακεταμόλη θα πρέπει να λαμβάνεται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο πιο σπάνια γίνεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης των φαρμάκων παρακεταμόλης εντός της ΕΕ, τα εκτενή διαθέσιμα δεδομένα από γυναίκες που έλαβαν το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο ή το νεογέννητο.

«Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη ο ΕΟΦ προσθέτει ότι, όπως αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMΑ, «η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες».

«Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά», λέει στην ίδια ανακοίνωση, ενώ αναφέρει ακόμη ότι οι έγκυες θα πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Διευκρινίζεται ότι όπως για όλα τα φάρμακα, ο EMA, ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν τυχόν νέα δεδομένα αμέσως μόλις προκύψουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι και ο ΠΟΥ πήρε την ίδια θέση, αφού - όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Οργανισμού - «τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση»