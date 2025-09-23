ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι οδηγίες για χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη – Δεν τεκμηριώνεται σύνδεση με τον αυτισμό
Υγεία
17:08 - 23 Σεπ 2025

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι οδηγίες για χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη – Δεν τεκμηριώνεται σύνδεση με τον αυτισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως ισχύει και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΦ - μία διευκρίνιση που ήρθε με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέδεσε τη χρήση παρακεταμόλης στη διάρκεια της κύησης με την εμφάνιση αυτισμού.    

Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΦ αναδημοσίευσε την Τρίτη (23/9) την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), στην οποία τονίζεται ότι η παρακεταμόλη (γνωστή και ως ακεταμινοφαίνη) μπορεί να χορηγείται κατά την εγκυμοσύνη για την ανακούφιση από πόνο ή πυρετό, εφόσον αυτό κρίνεται ιατρικά αναγκαίο.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την αναθεώρηση των υφιστάμενων οδηγιών της ΕΕ, όπως τονίζεται.

Όπως ισχύει για κάθε φάρμακο που προορίζεται για βραχυχρόνια χρήση, η παρακεταμόλη θα πρέπει να λαμβάνεται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο πιο σπάνια γίνεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης των φαρμάκων παρακεταμόλης εντός της ΕΕ, τα εκτενή διαθέσιμα δεδομένα από γυναίκες που έλαβαν το φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο ή το νεογέννητο.

«Το 2019 ο EMA επανεξέτασε διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση και διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε καταληκτικά συμπεράσματα και ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη ο ΕΟΦ προσθέτει ότι, όπως αναφέρει ο Steffen Thirstrup, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMΑ, «η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για τη θεραπεία του πόνου ή του πυρετού σε έγκυες γυναίκες».

«Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων και δεν έχουμε βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά», λέει στην ίδια ανακοίνωση, ενώ αναφέρει ακόμη ότι οι έγκυες θα πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Διευκρινίζεται ότι όπως για όλα τα φάρμακα, ο EMA, ο ΕΟΦ και οι λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν τυχόν νέα δεδομένα αμέσως μόλις προκύψουν και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι και ο ΠΟΥ πήρε την ίδια θέση, αφού - όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Οργανισμού - «τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε
Ειδήσεις

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ
Ειδήσεις

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ