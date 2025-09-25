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Στη ΝΔ έπειτα από 44 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βούρος
Πολιτική
14:46 - 25 Σεπ 2025

Στη ΝΔ έπειτα από 44 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ ο Γιάννης Βούρος

Reporter.gr Newsroom
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Ο ηθοποιός, π. δήμαρχος και τ. βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βούρος προσχώρησε στην Ν.Δ μαζί με τον Ανδρέα Λοβέρδο. Άλλωστε τον είχε ακολουθήσει και στο κόμμα "Δημοκράτες" με το οποίο ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής.

“Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση η προσχώρηση στη ΝΔ. Δεν είναι εύκολος ο απογαλακτισμός μετά από 44 χρόνια πορείας στο ΠΑΣΟΚ. Σκανάροντας το τοπίο και βλέποντας την απουσία αντιπολίτευσης και τα αδιέξοδα στην πολιτική σκηνή, αποφάσισα να είμαι σε έναν χώρο ηρεμίας, σταθερότητας και προοπτικής, με όλα του τα λάθη. Για μένα ήταν μονόδρομος εφόσον εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι και να ασχολούμαι με τα κοινά”, δήλωσε στον ρ/σ Real Voice.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη:

“Είναι σα να τρέχει κάποιος με 100 και να πέφτει σε τοίχο” , είπε ενώ σχολίασε και την Αριστερά: “Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή Αριστερά στην Ελλάδα, βρίσκεται σε ένα μίξερ αυτή τη στιγμή.

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