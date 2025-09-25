Συνάντηση Μητσοτάκη με επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Ενεργειακή στρατηγική και επενδυτικές ευκαιρίες σε υγεία και ΑΙ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα κυβερνητικά μεταρρυθμιστικά σχέδια και την επίτευξη των στόχων εν μέσω ενός πολύπλοκου γεωπολιτικού πλαισίου.

Τόνισε τη σημασία της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των μεταρρυθμίσεων, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους και να επιστρέψει μέρος της ανάπτυξης στους πολίτες.

Εστίασε στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, στις υποδομές που δημιουργούνται και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και προμηθευτή ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Αναφέρθηκε επίσης στη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Επιπλέον, υπογράμμισε τις δυνατότητες της χώρας να καταστεί σημαντικός προορισμός επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας την ύπαρξη ενός ενεργού οικοσυστήματος ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων σε αυτούς τους κλάδους.