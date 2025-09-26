Τσουκαλάς: Παγίδα, η ακύρωση της συνάντησης με Ερντογάν - Δεν μπορεί να παραμένει υπουργός ο Μυλωνάκης

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η ακύρωση στο «παρά πέντε» αποτέλεσε «ξεκάθαρη παγίδα» από την πλευρά της Τουρκίας. «Ο πρωθυπουργός έλεγε πέντε μέρες πριν “θέλω να τον δω, θέλει να με δει”, όμως αποδείχθηκε ότι είχε μια λάθος εικόνα. Ο Ερντογάν έστηνε παγίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ασέβεια» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, που «πλήγωσε όλους τους Έλληνες», επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό «μπορούσε να είχε προβλεφθεί αν το Υπουργείο Εξωτερικών και τα αρμόδια επιτελεία είχαν λειτουργήσει πιο οργανωμένα». Όπως τόνισε, «αυτό ονομάσαμε εμείς ερασιτεχνισμό».

Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση δεν ανησύχησε όταν η Άγκυρα δεν ανακοίνωσε ποτέ τη συνάντηση, την ώρα που η Αθήνα την είχε ήδη δημοσιοποιήσει: «Δεν σε βάζει σε σκέψεις; Εδώ φάνηκε ότι πέσαμε θύμα δόλιας εξαπάτησης».

Ο Ερντογάν κάνει παρέλαση προκλήσεων

Σχολιάζοντας την ευρύτερη στάση της Άγκυρας, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο Ερντογάν κάνει μια παρέλαση προκλήσεων», επαναφέροντας ζητήματα όπως η διχοτόμηση και η κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα προμηθευτεί F-35.

«Η εικόνα ενός Προέδρου που τον βλέπουν οι πάντες, ενώ δεν βλέπουν τον δικό μας πρωθυπουργό, και που παίρνει διαβεβαιώσεις, δείχνει ότι το ισοζύγιο διαπραγματευτικής ισχύος έχει διασαλευθεί εις βάρος μας», τόνισε, αφήνοντας αιχμές για την πολιτική της κυβέρνησης περί «ήρεμων νερών».

Ενέργεια και διασύνδεση με Κύπρο

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ερευνών και της ενέργειας, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ασκεί «κριτική πάντα to the point». Χαρακτήρισε θετική την πρόοδο με την Chevron, έστω και καθυστερημένα, αλλά άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Κύπρο: «Όταν δεν ποντίζουμε το καλώδιο, περνάει ένας χρόνος και τα ρίχνουμε στην Κύπρο, αυτό είναι αρνητικό. Δεν είναι ωραία εικόνα να ρίχνει η κυβέρνησή μας την ευθύνη στην Κύπρο. Εμένα δεν μου αρέσει ως Έλληνα».

Παρακολουθήσεις & ΟΠΕΚΕΠΕ - Αιχμές για Μυλωνάκη

Αναφερόμενος, τέλος, στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, στάθηκε στις πρόσφατες καταγγελίες αναφέροντας: «Χθες το βράδυ άκουσα τον κ. Μάριο Σαλμά που έκανε μια αποκαλυπτική καταγγελία. Είπε ότι ο κ. Μπουκώρος του έχει εκμυστηρευτεί ότι πράγματι ο υφυπουργός κ. Μυλωνάκης είναι εκείνος που τον κάλεσε και του είπε ότι είναι μέσα στις επισυνδέσεις. Για αυτό δεν μπορεί να παραμένει υπουργός. Άρα νομίζω ότι το κρυφτό πρέπει να τελειώνει».

Ξεκαθάρισε, δε, ότι «δεν μπορεί να παραμένει ο κ. Μυλωνάκης υπουργός» και ζήτησε «να αποπεμφθεί σήμερα».