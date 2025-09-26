Εβροφάρμα: Αύξηση 29% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

Οι βελτιωμένοι δείκτες παραγωγής και ευζωίας του κοπαδιού της θυγατρικής Campus, συντέλεσαν στο να βελτιωθεί ιδιαίτερα το μεικτό περιθώριο κέρδους της. Τα εταιρικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά ποσό €1.008 χιλ., έπειτα από τη διανομή μερίσματος της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €24,324 χιλ. έναντι €21,645 χιλ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε €23,288 χιλ. από €20,883 χιλ. την περσινή περίοδο. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις στην κατηγορία γιαουρτιού, ενώ οι εξαγωγές (γιαούρτι και φέτα ΠΟΠ) ενισχύθηκαν κατά 57%, φτάνοντας τα €7.022 χιλ. έναντι €4.463 χιλ. το 2024.
Το ενοποιημένο μεικτό κέρδος ανήλθε σε €5.970 χιλ. από €5.248 χιλ. (+14%), ενώ το εταιρικό σε €4.111 χιλ. από €3.769 χιλ. (+9%). Τα ενοποιημένα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα €3.350 χιλ. (από €3.223 χιλ.), ενώ τα εταιρικά παρουσίασαν πτώση 13%, στα €1.537 χιλ. (από €1.775 χιλ.).
Στο επίπεδο των καθαρών κερδών, τα ενοποιημένα προ φόρων ανήλθαν σε €2.327 χιλ. από €1.840 χιλ. (+26%) και τα εταιρικά σε €1.686 χιλ. από €1.566 χιλ. (+8%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1.811 χιλ. (+29%) και της Εταιρείας σε €1.538 χιλ. (+9%).
Παράλληλα, η Εβροφάρμα προχώρησε σε επενδύσεις ύψους €2,3 εκατ. και προκαταβολές επενδύσεων €0,7 εκατ. στο πλαίσιο διετούς προγράμματος συνολικής αξίας €10 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος (άνω των €1,5 εκατ.) αφορούσε εξοπλισμό επεξεργασίας γάλακτος νέας γενιάς, ενώ €1 εκατ. διατέθηκε για την επέκταση της γραμμής στραγγιστού γιαουρτιού.
Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 18%, στα €11.042 χιλ. από €13.425 χιλ. στο τέλος του 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα υπερέβησαν τα €7,5 εκατ., διασφαλίζοντας υψηλή ρευστότητα. Η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της χρήσης του 2025.