Πολιτική σύγκρουση για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ «οδηγεί» στη δικαιοσύνη τον Γεωργιάδη

Σκληρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την εκμίσθωση ακινήτου του προέδρου του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Δημόσιο.

Μιλώντας στο ERTnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «στοχοποίηση» και «λάσπη», υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να πλήξει πολιτικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επειδή, όπως είπε, «δεν μπορεί να υπερασπιστεί το κυβερνητικό της έργο».

«Πάντα η Δεξιά όταν καταρρέει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το έκανε παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου, το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη Δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κάνει πάντα η συγκεκριμένη παράταξη όταν δεν έχει επιχειρήματα για να μπορέσει να καλύψει την αποτυχία της» συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η υπόθεση του ακινήτου παρουσιάζεται με διαστρεβλωμένο τρόπο, υποστηρίζοντας πως τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δημόσια είναι ανακριβή. Όπως είπε, το πραγματικό ποσό του μηνιαίου μισθώματος που λαμβάνει ο κ. Ανδρουλάκης, μετά τις κρατήσεις φόρου, ανέρχεται περίπου στα 1.000 ευρώ και όχι στα ποσά που, κατά τον ίδιο, παρουσιάστηκαν από κυβερνητικά στελέχη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο σχετικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου πραγματοποιήθηκε το 2009, επί κυβέρνησης Κώστας Καραμανλής, ενώ η συμβασιοποίηση ακολούθησε το 2010, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «φωτογραφικών διατάξεων».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις αιτιάσεις σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, πρόκειται για λογαριασμούς που συνδέονται με την περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ευρωβουλευτής και όχι με τα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου.

Απαντώντας στην κριτική περί «ηθικού ζητήματος», ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρόκειται για μια απλή μισθωτική σχέση με το Δημόσιο και όχι για επενδυτική ή αναπτυξιακή σύμβαση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες μισθώσεις δεν απαγορεύονται από το Σύνταγμα.

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Τσουκαλάς συνέκρινε την υπόθεση με άλλες περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εξισώσει πολιτικές επιθέσεις και δημοσιεύματα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, απαντώντας στις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη τονίζοντας: «όχι δεν ζητήσαμε παραίτηση προφανώς. Εμείς τι ζητήσαμε; Όχι όταν ένας λασπολόγος βγήκε να λασπολογήσει. Ζητήσαμε παραιτήσεις και προανακριτικές όταν τις ζήτησε ως προϋπόθεση για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση τυχόν αδικημάτων η ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εδώ δεν πάει να ισοφαριστεί. Στη μία, η λάσπη Γεωργιάδη με ανύπαρκτα δημοσιεύματα που δεν έχουν καν υπογραφή πραγματικών ανθρώπων, άρα είναι μία στημένη επιχείρηση λάσπης, με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Νομίζω είναι πεντακάθαρο. Η κυβέρνηση πάει με ψεύδη και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δικαστικών ενεργειών από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει ήδη δηλώσει πως εξετάζει τη νομική οδό για ζητήματα που θεωρεί συκοφαντικά και προσβλητικά για την προσωπικότητά του.

Η τετραήμερη εργασία και ο ΣΕΒ και ΙΟΒΕ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο, επικαλούμενος πρόσφατη μελέτη των ΙΟΒΕ και ΣΕΒ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, η παραγωγικότητα στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή, παρά την αύξηση του ΑΕΠ και τη μείωση της ανεργίας.

Όπως υποστήριξε, οι τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και του προέδρου του ΙΟΒΕ, Νίκο Βέττα, δείχνουν ότι ο διάλογος για πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας έχει ήδη ανοίξει, παρά τις αντιδράσεις της κυβέρνησης απέναντι στις σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Γεωργιάδης: Να παρουσιάσει το συμβόλαιο ο Ανδρουλάκης

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να υποβαθμίσει την υπόθεση, αναφέροντας πως τα πραγματικά έσοδα από τη μίσθωση ανέρχονται σε περίπου 10.000 ευρώ μηνιαίως για την οικογένεια και όχι σε 1.000 ευρώ, όπως παρουσιάστηκε μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία εκμίσθωσης είχε ολοκληρωθεί επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή, σημειώνοντας ότι η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε το 2010, ενώ κρίσιμες αποφάσεις της επιτροπής αξιολόγησης λήφθηκαν μετά τις εκλογές του 2009.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι στη διαδικασία είχε απορριφθεί οικονομικότερη προσφορά, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τους όρους αξιολόγησης και την επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη.

Αναφερόμενος σε παλαιότερη μίσθωση που επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να δημοσιοποιήσει το σχετικό συμβόλαιο του 2004, προκειμένου, να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες είχε συναφθεί η αρχική συμφωνία με το Δημόσιο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι θεωρεί «ηθικά προβληματική» τη διατήρηση οικονομικής σχέσης με το Δημόσιο από πολιτικό αρχηγό που διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij06bmakfox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη «συκοφάντη» και υποστηρίζοντας ότι η διαγωνιστική διαδικασία είχε ξεκινήσει και ολοκληρωθεί επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2009. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, οι μεταγενέστερες παρατάσεις της σύμβασης πραγματοποιήθηκαν μονομερώς από το Δημόσιο, καθώς δεν εντοπιζόταν άλλο ακίνητο που να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε επίσης ότι τα καθαρά προσωπικά έσοδα που αποκομίζει από το ακίνητο είναι περιορισμένα μετά τις φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ διέψευσε ότι η οικογένειά του έλαβε κρατική χρηματοδότηση για ανακαίνιση του κτιρίου.

Το θέμα συνεχίζει να προκαλεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για «λάσπη και υπεκφυγές» και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλλουν νομικές ενέργειες κατά όσων διακινούν συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

ΠΑΣΟΚ: Να μην κρυφτεί ο Γεωργιάδης πίσω από την ασυλία του

Με νεότερη ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ ρίχνει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση τονίζοντας: «Η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι «χορηγοί» του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων. Σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές.

Το οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων προσπαθεί να «στήσει» ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Εχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί... στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους.

Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω απο την ασυλία του».