Τασούλας: Μήνυμα στήριξης για την επανένωση των Γλυπτών και για τους αγνοούμενους της Κύπρου

Τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Τους προέδρους των Εθνικών Επιτροπών για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Επιτροπών για τις πρωτοβουλίες τους και την καθοριστική συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στην παγκόσμια κοινή γνώμη υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών. «Η επανένωση δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας. Κανείς δεν θα ηττηθεί από την επιστροφή των Γλυπτών, γιατί πρόκειται για ένα οικουμενικό αίτημα που αφορά την παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα, με το έργο αποκατάστασης και συντήρησης της Ακρόπολης και τη δημιουργία του Μουσείου της Ακρόπολης, απέδειξε στην πράξη την ικανότητά της να προστατεύει και να αναδεικνύει την πολιτιστική της κληρονομιά. «Το Μουσείο της Ακρόπολης, που λειτουργεί εδώ και 16 χρόνια με απόλυτη επιτυχία, κατέρριψε οριστικά το επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου περί ελλιπών υποδομών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε τη διάθεση της ελληνικής πλευράς για συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου η επιστροφή των Γλυπτών να μη δημιουργήσει κενά στις συλλογές του. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε περιοδικές εκθέσεις και δάνεια αρχαιοτήτων υψηλής αξίας, ενώ αναφέρθηκε και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιακής σάρωσης.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον διάλογο και την πολιτιστική διπλωματία με πίστη και υπομονή, αλλά και με επιμονή και αυτοπεποίθηση, ώσπου να επιτευχθεί ο στόχος της επανένωσης», πρόσθεσε ο κ. Τασούλας, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων εφόσον χρειαστεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Εθνικών Επιτροπών (IARPS) και πρόεδρος της Βελγικής Επιτροπής Christiane Tytgat, ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης και πρόεδρος της Αυστραλιανής Επιτροπής Emanuel Comino, ο πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης και βουλευτής Andrew George, καθώς και πρόεδροι και εκπρόσωποι επιτροπών από Σερβία, Σουηδία, Ελβετία και ΗΠΑ. Η IARPS συσπειρώνει 20 εθνικές επιτροπές από 18 χώρες και στηρίζει έμπρακτα την ελληνική προσπάθεια.

Συνάντηση με τους συγγενείς των Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας

Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας, υπό την πρόεδρο Μαρία Καλμπουρτζή. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ταυτοποίηση των οστών των Ελλαδιτών αγνοουμένων, καθώς και για τις δράσεις ανάδειξης του ζητήματος σε διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «η διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου της κυπριακής τραγωδίας αποτελεί ύψιστη ηθική υποχρέωση της χώρας μας». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα, σε στενό συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να αναδεικνύει το θέμα σε διεθνή fora, υπενθυμίζοντας και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με τις παρεμβάσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε δύο εθνικές προτεραιότητες: την πολιτιστική διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα και τη δικαίωση των συγγενών των αγνοουμένων της Κύπρου.