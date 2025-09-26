ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος REVOIL: Αύξηση 42,35% των κερδών προ φόρων το α&#039; εξάμηνο με ώθηση από ΑΠΕ
Αναλύσεις
18:12 - 26 Σεπ 2025

Όμιλος REVOIL: Αύξηση 42,35% των κερδών προ φόρων το α' εξάμηνο με ώθηση από ΑΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος REVOIL κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου. Η στρατηγική ενίσχυσης των πωλήσεων καυσίμων, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους ενίσχυσαν ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 42,35%, φθάνοντας τα €1,21 εκατ. έναντι €0,85 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση του κόστους δανεισμού, λόγω της πτώσης του Euribor, της βελτίωσης των τραπεζικών όρων χρηματοδότησης και των χαμηλότερων διεθνών τιμών καυσίμων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €411,94 εκατ., καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 3,1% από €425,20 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024, λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου (μέση τιμή $70,62/βαρέλι έναντι $83,22/βαρέλι). Παρά τη μείωση των τιμών, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων αυξήθηκαν κατά 8,1%, στα 379,38 εκατ. λίτρα από 351,01 εκατ. λίτρα, με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης (+36%), εξαιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών στο πρώτο δίμηνο, ενώ και τα motorfuels κινήθηκαν ανοδικά (+1,8%).

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε €16,37 εκατ., αυξημένο κατά 10,3% σε σχέση με τα €14,84 εκατ. το 2024, κυρίως χάρη στους αυξημένους όγκους καυσίμων της μητρικής αλλά και στη συνεισφορά της δραστηριότητας ΑΠΕ. Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 9,6%, στα €6,77 εκατ. από €6,18 εκατ., ενισχυμένα από τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 14MW, έναντι μόλις 1MW την περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €0,78 εκατ., από €0,57 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024.

Revoil_40775.PNG

Σε επίπεδο αγοράς, οι συνολικοί όγκοι καυσίμων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5,77%, με τα καύσιμα κίνησης στο +2,72% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο +24,71%. Ο Όμιλος REVOIL κατέγραψε καλύτερη επίδοση από την αγορά, ενισχύοντας την κερδοφορία του από τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων, τις ΑΠΕ και το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Για το β’ εξάμηνο, κρίσιμοι παράγοντες θα είναι η πορεία του τουρισμού, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο, καθώς και η περαιτέρω μείωση του Euribor που αναμένεται να έχει θετική επίδραση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο, προσθέτοντας στους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης – εμπορία πετρελαιοειδών και ΑΠΕ – έναν τρίτο: την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ, εταιρείας με μακρά ιστορία και ισχυρή θέση στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών.

Σημειώνεται ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά της μητρικής Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 18:27
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τασούλας: Μήνυμα στήριξης για την επανένωση των Γλυπτών και για τους αγνοούμενους της Κύπρου
Πολιτική

Τασούλας: Μήνυμα στήριξης για την επανένωση των Γλυπτών και για τους αγνοούμενους της Κύπρου

Εβροφάρμα: Αύξηση 29% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο
Αναλύσεις

Εβροφάρμα: Αύξηση 29% στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β&#039; τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree
Τεχνολογία

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ιστορικές επιδόσεις το 2025, θετικές προοπτικές και για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/07/2026 - 19:05

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντεπίθεση του Μαξίμου και τα ανοιχτά μέτωπα

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ