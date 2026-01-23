Παράταση «ανάσα» για τους δήμους στα τέλη ταφής αποβλήτων

Σημαντικές παρατάσεις σε οικονομικές και πολεοδομικές υποχρεώσεις προβλέπει τροπολογία που εγκρίθηκε από τη Βουλή και ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις».

Η τροπολογία αφορά, αφενός, την παράταση της προθεσμίας καταβολής μέρους του τέλους ταφής αποβλήτων από τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής και, αφετέρου, ένα εκτεταμένο σύνολο πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων, με νέες προθεσμίες που φθάνουν έως και το 2028.

Παράταση στο τέλος ταφής αποβλήτων – Οικονομική διευκόλυνση για τους Δήμους Αττικής

Με τη νέα ρύθμιση μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία καταβολής μέρους του οφειλόμενου τέλους ταφής προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Συγκεκριμένα, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026, προσφέροντας ουσιαστική δημοσιονομική ανάσα στους δήμους της Αττικής, οι οποίοι επιβαρύνονται με αυξημένα κόστη στη διαχείριση αποβλήτων.

Εκτεταμένες πολεοδομικές και χωροταξικές παρατάσεις

Παράλληλα, η τροπολογία θεσπίζει διαδοχικές παρατάσεις σε βασικές διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, με στόχο την αποσυμφόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών, την προστασία των πολιτών και τη διευκόλυνση της μετάβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών. Οι σημαντικότερες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Παράταση της αναστολής κυρώσεων και της δυνατότητας διενέργειας δικαιοπραξιών σε περιπτώσεις επανέκδοσης οικοδομικών αδειών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 .

Μετάθεση της υποχρέωσης έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τα ακίνητα της Κατηγορίας Ι έως την 1η Φεβρουαρίου 2028 .

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων διατάξεων του ν. 4495/2017 έως τις 31 Μαρτίου 2028 .

Παράταση της δυνατότητας χρήσεων σε εγκαταστάσεις διαχείμασης και μικροεπισκευών σκαφών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Πρωτόκολλα κατεδάφισης – Νέο χρονοδιάγραμμα και διαδικασία

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 125ΚΑ του ν. 4495/2017, με την οποία η καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης μετατίθεται από τις 31 Μαρτίου 2026 στις 30 Ιουνίου 2026.

Έως τη νέα αυτή ημερομηνία, προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εκτέλεση των οριστικών εκθέσεων αυτοψίας και των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία. Την ευθύνη υλοποίησης διατηρούν οι υπηρεσίες που ήταν αρμόδιες πριν από την 1η Μαΐου 2024, με βασικό κριτήριο τη χρονική εγγύτητα της διαπιστωμένης αυθαιρεσίας.

Επιπλέον, εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να διαβιβάσουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που δεν έχουν εκτελεστεί, καθώς και αναλυτική έκθεση για τις κατεδαφίσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαΐου 2024 και μετά.