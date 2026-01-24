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Σπανάκης: Προχωρούν οι αποζημιώσεις για την κακοκαιρία - Άμεσες ενισχύσεις έως 6.000 ευρώ
Ειδήσεις
10:17 - 24 Ιαν 2026

Σπανάκης: Προχωρούν οι αποζημιώσεις για την κακοκαιρία - Άμεσες ενισχύσεις έως 6.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι δήμοι Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου, μετά τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές της Αττικής. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη κινητοποιήσει μηχανισμούς χρηματοδότησης και στήριξης των πληγέντων δήμων, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι η κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις και έργα αποκατάστασης, έπειτα από αιτήματα των ίδιων των δήμων. Όπως σημείωσε, το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εξασφαλιστεί άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Αυτοψίες σε εξέλιξη – Στόχος η ολοκλήρωση εντός της ημέρας

Αναφερόμενος ειδικά στη Γλυφάδα, ο υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ότι οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχει ελεγχθεί περίπου το 70% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από πολίτες, με στόχο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο σύνολό τους εντός της ίδιας ημέρας.

Οι αποζημιώσεις αφορούν ζημιές σε κατοικίες, ενώ για τις επιχειρήσεις εφαρμόζεται ξεχωριστή διαδικασία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Τα ποσά της κρατικής αρωγής θα καταβληθούν άμεσα και μπορούν να φτάσουν έως τα 6.000 ευρώ, ανάλογα με το αν η ζημιά αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Χρόνια προβλήματα και ανάγκη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Ο κ. Σπανάκης αναγνώρισε ότι τα ακραία φαινόμενα ανέδειξαν χρόνιες παθογένειες δεκαετιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως ο Υμηττός. Αν και δεν πρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών, υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων στο μέλλον.

Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμοί ρεμάτων

Σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία, ο υφυπουργός ανέφερε ότι έργα που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια απέδωσαν, όπως παρεμβάσεις στην περιοχή κάτω από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας. Όπως εξήγησε, τα πρόσφατα προβλήματα εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένο σημείο και φαίνεται να συνδέονται με φερτά υλικά, κάτι που θα διερευνηθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, έκανε αναφορά σε εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης σε βασικά ρέματα της Αττικής, όπως ο Κηφισός, ο Ιλισός και η Πικροδάφνη, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες για τη διευθέτηση επτά ρεμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.

Κλείνοντας, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Υπενθύμισε ότι πριν την εκδήλωση των φαινομένων είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις και είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα, όπως το κλείσιμο σχολικών μονάδων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων για τους πολίτες.

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