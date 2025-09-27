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Leonardo Hotels: Εορταστική προσφορά 20% για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:47 - 27 Σεπ 2025

Leonardo Hotels: Εορταστική προσφορά 20% για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean γιορτάζει σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες να ζήσουν την αυθεντική φιλοξενία «Leonardo» μέσα από μια ξεχωριστή προσφορά: 20% έκπτωση σε όλες τις κρατήσεις για τα ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για την ίδια ημέρα και ενεργοποιείται με τη χρήση του promo code WTD2025 στο booking engine της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean. Η προσφορά αφορά απεριόριστες κρατήσεις σε όλες τις μονάδες του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσεγγίζει τη φιλοξενία όχι απλά ως υπηρεσία, αλλά ως μια εμπειρία που εμπνέει και δημιουργεί ουσιαστικούς δεσμούς με τους επισκέπτες.

Το ποικίλο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας καλύπτει κάθε ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη — από city breaks και επαγγελματικά ταξίδια μέχρι χαλαρωτικές διακοπές και εμπειρίες resort.

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