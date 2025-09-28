Ευρωπαϊκή αντεπίθεση στα αμερικανικά crypto: Εννέα τράπεζες ετοιμάζονται να «λανσάρουν» stablecoin σε ευρώ

Ένα κονσόρτσιουμ εννέα ευρωπαϊκών τραπεζών, ανάμεσά τους οι κολοσσοί ING και UniCredit, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ με στόχο την κυκλοφορία ενός stablecoin σε ευρώ. Η κίνηση αποσκοπεί στο να περιορίσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ψηφιακή αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, την ίδια ώρα, κορυφαίοι αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετοιμάζονται να λανσάρουν δικά τους ψηφιακά νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο, έπειτα από τον νόμο που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη ρύθμιση των stablecoins, γεγονός που ενδέχεται να εδραιώσει περαιτέρω την αμερικανική ηγεμονία.

Τα stablecoins, ψηφιακά νομίσματα που διατηρούν σταθερή αξία καθώς υποστηρίζονται από παραδοσιακά νομίσματα, έχουν γνωρίσει εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις συναλλαγές των crypto traders, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης σε ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές συναλλαγές.

Η νέα ευρωπαϊκή εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει το stablecoin στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η ΕΚΤ παραμένει σκεπτική με την κυριαρχία του δολαρίου

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιταλίας, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία stablecoins φτάνει τα 300 δισ. δολάρια, τα stablecoins σε ευρώ ανέρχονται μόλις σε 620 εκατ. ευρώ, με τα tokens συνδεδεμένα με το δολάριο να κυριαρχούν.

«Η πρωτοβουλία θα προσφέρει μια πραγματική ευρωπαϊκή εναλλακτική στο αμερικανοκρατούμενο stablecoin market, συμβάλλοντας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στις πληρωμές», δήλωσαν οι τράπεζες.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκφράσει επιφυλάξεις. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι τα ιδιωτικά stablecoins εγκυμονούν κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ζητώντας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να επισπεύσουν τη δημιουργία ψηφιακού ευρώ.

Ορισμένες εμπορικές τράπεζες αντιδρούν στην προοπτική αυτή, φοβούμενες ότι οι καταθέτες θα αποσύρουν κεφάλαια από τις τράπεζες προς ένα ψηφιακό «πορτοφόλι» που θα εγγυάται η ΕΚΤ.

Εκτός από ING και UniCredit, στη νέα εταιρεία συμμετέχουν οι Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank και Raiffeisen Bank International, ενώ η είσοδος νέων μελών παραμένει ανοιχτή. Η διοίκηση αναμένεται να οριστεί σύντομα.

Έκθεση της Deutsche Bank τόνισε ότι πολλές αναδυόμενες οικονομίες στρέφονται ήδη σε δολαριοποιημένα stablecoins για να αντικαταστήσουν τις τοπικές καταθέσεις και το φυσικό χρήμα. «Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομισματικό δίλημμα: οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν stablecoins ή να κινδυνεύσουν να μείνουν πίσω. Η Ευρώπη βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γαλλική εμπειρία και οι αμερικανικοί κολοσσοί

Η Societe Generale, μέσω της θυγατρικής της SG-FORGE, λάνσαρε stablecoin σε ευρώ το 2023, όμως η κυκλοφορία του παραμένει περιορισμένη (56,2 εκατ. ευρώ). Φέτος παρουσίασε και stablecoin σε δολάρια, με κυκλοφορία 32,25 εκατ. δολαρίων.

Στις ΗΠΑ, τράπεζες όπως η Bank of America και η Citigroup εξετάζουν την είσοδό τους στην αγορά, αλλά μέχρι στιγμής κυριαρχούν μη τραπεζικοί εκδότες όπως η Tether και η Circle.