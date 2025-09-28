ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκή αντεπίθεση στα αμερικανικά crypto: Εννέα τράπεζες ετοιμάζονται να «λανσάρουν» stablecoin σε ευρώ
Νομίσματα
09:59 - 28 Σεπ 2025

Ευρωπαϊκή αντεπίθεση στα αμερικανικά crypto: Εννέα τράπεζες ετοιμάζονται να «λανσάρουν» stablecoin σε ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα κονσόρτσιουμ εννέα ευρωπαϊκών τραπεζών, ανάμεσά τους οι κολοσσοί ING και UniCredit, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ με στόχο την κυκλοφορία ενός stablecoin σε ευρώ. Η κίνηση αποσκοπεί στο να περιορίσει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ψηφιακή αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, την ίδια ώρα, κορυφαίοι αμερικανικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετοιμάζονται να λανσάρουν δικά τους ψηφιακά νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο, έπειτα από τον νόμο που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη ρύθμιση των stablecoins, γεγονός που ενδέχεται να εδραιώσει περαιτέρω την αμερικανική ηγεμονία.

Τα stablecoins, ψηφιακά νομίσματα που διατηρούν σταθερή αξία καθώς υποστηρίζονται από παραδοσιακά νομίσματα, έχουν γνωρίσει εκρηκτική άνοδο τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις συναλλαγές των crypto traders, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης σε ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές συναλλαγές.

Η νέα ευρωπαϊκή εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει το stablecoin στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η ΕΚΤ παραμένει σκεπτική με την κυριαρχία του δολαρίου

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ιταλίας, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία stablecoins φτάνει τα 300 δισ. δολάρια, τα stablecoins σε ευρώ ανέρχονται μόλις σε 620 εκατ. ευρώ, με τα tokens συνδεδεμένα με το δολάριο να κυριαρχούν.

«Η πρωτοβουλία θα προσφέρει μια πραγματική ευρωπαϊκή εναλλακτική στο αμερικανοκρατούμενο stablecoin market, συμβάλλοντας στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στις πληρωμές», δήλωσαν οι τράπεζες.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκφράσει επιφυλάξεις. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι τα ιδιωτικά stablecoins εγκυμονούν κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ζητώντας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να επισπεύσουν τη δημιουργία ψηφιακού ευρώ.

Ορισμένες εμπορικές τράπεζες αντιδρούν στην προοπτική αυτή, φοβούμενες ότι οι καταθέτες θα αποσύρουν κεφάλαια από τις τράπεζες προς ένα ψηφιακό «πορτοφόλι» που θα εγγυάται η ΕΚΤ.

Εκτός από ING και UniCredit, στη νέα εταιρεία συμμετέχουν οι Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank και Raiffeisen Bank International, ενώ η είσοδος νέων μελών παραμένει ανοιχτή. Η διοίκηση αναμένεται να οριστεί σύντομα.

Έκθεση της Deutsche Bank τόνισε ότι πολλές αναδυόμενες οικονομίες στρέφονται ήδη σε δολαριοποιημένα stablecoins για να αντικαταστήσουν τις τοπικές καταθέσεις και το φυσικό χρήμα. «Αυτό δημιουργεί ένα παγκόσμιο νομισματικό δίλημμα: οι χώρες πρέπει να υιοθετήσουν stablecoins ή να κινδυνεύσουν να μείνουν πίσω. Η Ευρώπη βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γαλλική εμπειρία και οι αμερικανικοί κολοσσοί

Η Societe Generale, μέσω της θυγατρικής της SG-FORGE, λάνσαρε stablecoin σε ευρώ το 2023, όμως η κυκλοφορία του παραμένει περιορισμένη (56,2 εκατ. ευρώ). Φέτος παρουσίασε και stablecoin σε δολάρια, με κυκλοφορία 32,25 εκατ. δολαρίων.

Στις ΗΠΑ, τράπεζες όπως η Bank of America και η Citigroup εξετάζουν την είσοδό τους στην αγορά, αλλά μέχρι στιγμής κυριαρχούν μη τραπεζικοί εκδότες όπως η Tether και η Circle.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 23:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί
Ειδήσεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να πλένετε φρούτα και λαχανικά
Υγεία

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να πλένετε φρούτα και λαχανικά

Οι λόγοι που τα μαλλιά γκριζάρουν σε μικρή ηλικία
Magazino

Οι λόγοι που τα μαλλιά γκριζάρουν σε μικρή ηλικία

Υπάρχει λύση για τη Γάζα; Όσα γνωρίζουμε για την αμερικανική πρόταση «21 σημείων»
Ειδήσεις

Υπάρχει λύση για τη Γάζα; Όσα γνωρίζουμε για την αμερικανική πρόταση «21 σημείων»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500
Νομίσματα

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων
Νομίσματα

Κάτω από τα $63.000 το Bitcoin, υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε
Νομίσματα

Crypto: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα του καλοκαιριού μόλις ξεκίνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:58

ifo: Οι εξοικονομήσεις στη δημόσια ασφάλιση υγείας στη Γερμανία ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος σε άλλους κλάδους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 10:56

ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου

Πολιτική
16/07/2026 - 10:54

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Τσαπανίδου – Πυρά Κουμουνδούρου για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 10:40

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

Πολιτική
16/07/2026 - 10:34

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 10:25

Ρήγμα στους Δημοκρατικούς: 103 ψήφισαν υπέρ του μπλοκαρίσματος στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ

Ναυτιλία
16/07/2026 - 10:17

Seanergy: Η οικογένεια Τσαντάνη τοποθετεί €314.000 στο πενταετές ομολογιακό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:12

Εθνική: Φέρνει πρώτη στην Ελλάδα, την τεχνολογία των AI Agents στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 10:08

CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas για την ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

Πολιτική
16/07/2026 - 09:55

Η νεότερη βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η Μυρτώ Κοροβέση

Πολιτική
16/07/2026 - 09:40

Πιερρακάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τη διαφορά από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο της Euronext

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 09:22

ΕΖΑ: Xτίζει νέο χαρτοφυλάκιο ποτών - Ούζο, τσίπουρο, premium brands και non-alcoholic

Ειδήσεις
16/07/2026 - 08:59

Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 08:41

ΕΒΕΠ: Το κόστος που έχει για την Ελλάδα η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
16/07/2026 - 08:32

Συμβούλιο της Ευρώπης: Ζητά από την Ελλάδα αυστηρά όρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους «κόμβους επιστροφής»

Οικονομία
16/07/2026 - 08:20

Το «κόστος συμμόρφωσης» γίνεται νέος μόνιμος λογαριασμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/07/2026 - 08:03

Πειραιώς: Μαζί με τις επιχειρήσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
16/07/2026 - 07:59

Μπούρας (CEO Ομίλου Σαράντη) στο «R»: Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι άνθρωποι στρέφονται σε brands που εμπιστεύονται

Περιβάλλον
16/07/2026 - 07:51

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 23:20

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Magazino
15/07/2026 - 23:00

Άν Χάθαγουεϊ: Ο Τομ Χόλαντ είναι ο γιος των ονείρων μου

Πολιτική
15/07/2026 - 22:45

Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:30

Ιράκ: Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Αρμπίλ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 22:14

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Magazino
15/07/2026 - 21:50

Μαθαίνοντας στα παιδιά γιατί καμία μερίδα φαγητού δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 21:45

ΕΕ: Μετατίθεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
15/07/2026 - 21:27

Ανδρουλάκης: Για μας, ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κινητικότητα, λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες

Πολιτική
15/07/2026 - 21:10

Χρηστίδης: Οι πολίτες θα κρίνουν τα προγράμματα και τις προτάσεις μας, όχι τις δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
15/07/2026 - 20:51

Τραμπ: Ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ