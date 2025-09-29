Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, έπειτα από την ορκωμοσία της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη Δευτέρα. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που διορίζεται σε αυτή τη θέση.

Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για θέματα Διαχείρισης και Πόρων, Μάικλ Ρήγας, και ο επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας Πρέσβειρας.

Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, τονίστηκε ότι κύρια αποστολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι η προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα, μια σημαντική σύμμαχο χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.