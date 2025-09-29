Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Στην τελετή παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για θέματα Διαχείρισης και Πόρων, Μάικλ Ρήγας, και ο επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας Πρέσβειρας.
Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, τονίστηκε ότι κύρια αποστολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι η προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα, μια σημαντική σύμμαχο χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.