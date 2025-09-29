Τραμπ: Πάγωμα κονδυλίων στη Νέα Υόρκη αν εκλεγεί δήμαρχος ο Μαμντάνι 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να κόψει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη Νέα Υόρκη, εάν οι ψηφοφόροι της πόλης εκλέξουν τον Δημοκρατικό Ζοχράν Μαντάνι ως δήμαρχό τους. Ο Τραμπ έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα του, Truth Social, ότι ο Μαντάνι κάνει «ψεύτικες κομμουνιστικές υποσχέσεις». Για να τις υλοποιήσει, είπε, θα χρειαστεί χρήματα από τον ίδιο, ως Πρόεδρο. «Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα, οπότε γιατί να τον ψηφίσετε;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ.

Ο Μαντάνι αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και θεωρείται φαβορί στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις αρχές Νοεμβρίου, στις οποίες συμμετέχουν επίσης ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίγουα και ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο. Ο Κουόμο είχε χάσει στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαντάνι και τώρα κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Ο Τραμπ, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, δεν έχει κρύψει την αντιπάθειά του για τον Μαντάνι, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της παραμονής του στη χώρα και κάλεσε σε συσπείρωση των ψήφων εναντίον του. «Όταν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι απέναντι στον Μαντάνι, δεν μπορείς να κερδίσεις», είχε δηλώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Ο Κουόμο θα είχε πιθανότητες, αν ήταν μονομαχία ένας με έναν».

Την Κυριακή, ο εν ενεργεία δήμαρχος Έρικ Άνταμς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την κούρσα, στην οποία συμμετείχε επίσης ως ανεξάρτητος, αφήνοντας πλέον μόνο τρεις ισχυρούς υποψήφιους — τον Μαντάνι, τον Κουόμο και τον Σλίγουα.

Αν εκλεγεί, ο 33χρονος Μαντάνι θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και ινδοαμερικανός δήμαρχος της μεγαλούπολης.

Ο Τραμπ εξέφρασε την άποψη ότι, στο τέλος, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα βγει κερδισμένο, αν ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής όπως ο Μαντάνι αποκτήσει προβολή ως κορυφαία φιγούρα στους Δημοκρατικούς. Ο Μαντάνι, έγραψε ο Τραμπ, «θα αποδειχθεί ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν ποτέ στο μεγάλο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μας».