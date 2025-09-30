Μαρινάκης: Ακρίβεια, αξιοπιστία και ελεγκτικοί μηχανισμοί - Το στοίχημα της κυβέρνησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στην ERTNEWS αναφέρεται στην πρόσληψη 80 νέων ελεγκτών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, οι οποίοι θα βοηθήσουν σημαντικά στην μείωση των καθυστερήσεων, ενώ αναφέρθηκε και στη φθορά της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις.

Με φόντο τα αλλεπάλληλα προβλήματα καθυστερήσεων πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση του προσωπικού των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας μπαίνει σε φάση υλοποίησης: ογδόντα νέοι ελεγκτές θα αναλάβουν υπηρεσία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντός των επόμενων ημερών, συμπληρώνοντας τη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ. Απομένει η ορκωμοσία και η τελική τοποθέτησή τους, ενώ ήδη καταβάλλεται αγώνας για την κάλυψη των αναγκαίων εξοπλισμών.

Αυτό υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε, επισημαίνοντας ότι παρά τη βελτίωση τις τελευταίες μέρες, οι καθυστερήσεις πτήσεων παραμένουν σημαντική πρόκληση. «Με τις προσλήψεις και τη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου, οι καθυστερήσεις αναμένεται να μειωθούν, στόχος μας είναι η εξάλειψή τους ως συνολικό φαινόμενο», δήλωσε.

Στη συζήτηση περί δημοσκοπήσεων, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση επανέκτησε μέρος των μονάδων που είχε χάσει, κυρίως από τους αναποφάσιστους. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Αν δει κανείς συνολικά τις δημοσκοπήσεις στις "μετά ΔΕΘ" εβδομάδες, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία έχει ανακτήσει ένα μέρος των μονάδων που είχε απωλέσει τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως πηγαίνουν προς τους αναποφάσιστους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε, εμείς στην κυβέρνηση, είναι τη μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων, αλλά και της κοινωνίας, όπου ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Ούτε το ένα πρέπει να το αψηφούμε, ούτε στο άλλο, όμως, πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Το ένα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που μπορώ να θυμηθώ μεταπολιτευτικά, που δείχνει τέτοια πολιτική ανθεκτικότητα, παρά τις πολλές κρίσεις και εισαγόμενες και τα πολλά προβλήματα και τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το «καυτό» σημείο είναι το κόστος ζωής: «Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά της εισαγόμενης ακρίβειας», είπε, υπενθυμίζοντας ότι οι πολίτες θα δουν στην «τσέπη τους» τις πρωτοβουλίες από τον Ιανουάριο.

Παραδέχθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν σημασία, αλλά δεν μπορούν να γίνουν αυτοσκοπός· η κυβέρνηση επιδιώκει οι πολιτικές πράξεις να αποδίδουν στην καθημερινότητα των πολιτών.

ΟΠΕΚΕΠΕ, εξεταστική και ευθύνες

Σε σχέση με δημοσίευμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι έχουν εκπληρωθεί 13 από τα 14 ορόσημα της νομοθετικής διαδικασίας, μόνο ένα ακόμη νομοθετικό βήμα απομένει για πλήρη ολοκλήρωση πριν το τέλος του έτους. Υποστήριξε ότι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από γραφειοκρατικά και διοικητικά ζητήματα και ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας και τη διασφάλιση πόρων στους πραγματικούς αγρότες.

Αναφερόμενος στην εξεταστική και τον κατάλογο μαρτύρων που έχει καταρτιστεί, τόνισε ότι τον επόμενο μήνα θα επικαιροποιηθεί, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν καλούνται επιπλέον μάρτυρες ή νέες κατηγορίες, αυτό θα γίνει «όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν φοβάται τη Δικαιοσύνη, αλλά ότι δεν θα επιτρέψει την πολιτικοποίηση του ζητήματος. «Η δίκη είναι κοντά», σημείωσε, και πρόσθεσε ότι κανένα όνομα δεν θα αποκλειστεί αν υπάρχουν στοιχεία. Για το ζήτημα των 2,7 δισ. που έχουν καταλογιστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, τόνισε ότι η προσπάθεια διασταυρώσεων και επιστροφής δεν υλοποιήθηκε νωρίτερα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά η παρούσα κυβέρνηση έχει ήδη επιστρέψει ποσά, όπως περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Γεωπολιτικά ζητήματα, εξοπλιστικά και μετανάστευση

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται ανεξάρτητα και κυρίως με έργα, όχι με ρητορική. Επεσήμανε πρωτοβουλίες όπως η επέκταση της ΑΟΖ, ο θαλάσσιος σχεδιασμός, οι συμφωνίες με Exxon και Chevron, καθώς και η πολιτική στα εθνικά θέματα, συμπληρώνοντας ότι ο διάλογος «δεν είναι αυτοσκοπός». Όπως ανέφερε: «Έχουμε αποφασίσει να ασκήσουμε μία πολιτική ενεργητική στο πεδίο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς μαξιμαλιστική ρητορική που έχει αποτέλεσμα. Την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, την επέκταση στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά μίλια, την Exxon, τη Chevron, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το αίτημα για άρση του casus belli, μια σειρά από πρωτοβουλίες, εξοπλιστικά προγράμματα, F-16, F-35, που για άλλα κράτη, όπως η γείτονα χώρα είναι ζητούμενα και για μας είναι δεδομένα, μια σειρά από ενέργειες με τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που ψηλώνουν ουσιαστικά την Ελλάδα. Παράλληλα επιλογή μας είναι και ο διάλογος, γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος μέχρι τώρα έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα. Και μια καλύτερη συνεννόηση της μεταναστευτικής κρίσης, και εκμηδενισμό σ΄ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων, περιορισμό μέχρι κι εκμηδενισμό των παραβιάσεων, και έλευση νόμιμων τουριστών».

Για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση σέβεται την ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας και ότι η χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν «μόνο αυτή να ελέγχεται».

Στην συνέχεια, καταδίκασε κάθε απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι ο πόνος των θυμάτων και των οικογενειών δεν αποτελεί εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης προσθέτοντας: «Είμαστε δίπλα τους σε ανθρώπινο επίπεδο. Τελεία».

Δεν υπάρχει καμία μετατόπιση θέσης για Σαμαρά

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει καμία μετατόπιση θέσης. Από την πρώτη στιγμή ειπώθηκε από την κυβέρνηση και από τον πρωθυπουργό σε συνέντευξή του πριν τις ολιγοήμερες διακοπές του καλοκαιριού, ότι η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού ήταν μία εξέλιξη που κανείς δεν επιδίωκε. Και ήταν μία εξέλιξη που και για κανέναν μας δεν είναι ευχάριστη. Αλίμονο, όταν ανήκεις σε ένα κόμμα και ειδικά από μικρό παιδί και όπως όλοι μας που μιλάμε, οι περισσότεροι τέλος πάντων και προσωπικά ο πρωθυπουργός, να επιδιώκεις να είναι εκτός κόμματος ένας πρώην πρόεδρος του κόμματός σου και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός. Από 'κει και πέρα, εμείς έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την πολιτική μας και ειδικά στα εθνικά θέματα, γιατί είναι μία σειρά από κατακτήσεις για τη χώρα που ήταν ζητούμενα για ολόκληρες δεκαετίες και είναι αυτονόητο ότι ουδείς είναι ευχαριστημένος να βλέπει έναν πρώην πρόεδρο εκτός. Από 'κει και πέρα όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σας το απαντήσω παραπάνω. Η ίδια απάντηση δίνεται, απλά ερμηνεύεται από διάφορους ως μετατόπιση θέσης. Όχι. Υπάρχει ο τρόπος που ερωτάται, είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές και το επαναλαμβάνω».