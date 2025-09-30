Λιανικό Εμπόριο: Ετήσια αύξηση 4% στον τζίρο, με μικρή επιβράδυνση τον Ιούλιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών αυξήθηκε κατά 4,0% σε ετήσια βάση (Ιούλιος 2024 - Ιούλιος 2025), ενώ σημείωσε μείωση 0,5% σε μηνιαία βάση (Ιούνιος - Ιούλιος 2025).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και

διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5% .

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε στην ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα.