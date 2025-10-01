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Αγαπηδάκη: Η Ελλάδα από παρατηρητής έγινε διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο
Πολιτική
10:26 - 01 Οκτ 2025

Αγαπηδάκη: Η Ελλάδα από παρατηρητής έγινε διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Στο 24th Annual HealthWorld Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου συμμετείχε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συζήτηση με τον καθηγητή Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκο Σουλιώτη.

Κατά την παρέμβασή της, παρουσίασε την πρόοδο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», που φέρνει την πρόληψη πιο κοντά στους πολίτες. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις, οδηγώντας σε πάνω από 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις. «Με το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δείξαμε ότι η πρόληψη μπορεί να μπει πραγματικά στη ζωή μας και να σώσει ζωές», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας, τομείς για τους οποίους η Ελλάδα έχει πρόσφατα βραβευθεί από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Έχουμε ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η μείωση του δείκτη μάζας σώματος στα παιδιά. Η πρόοδος της χώρας μας στον τομέα της πρόληψης και της Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς. Η Ελλάδα από παρατηρητής έχει γίνει σήμερα διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι μια συλλογική επιτυχία που μας κάνει όλους περήφανους», υπογράμμισε.

Η αναπληρώτρια υπουργός παρουσίασε, επίσης, νέα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, καθώς και δράσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες, με έμφαση σε άτομα με BMI 37 και άνω.

Στάθηκε, ακόμη, στο ρόλο των Κινητών Ομάδων Υγείας, που ξεκινούν πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες. «Έχουμε πάει πλέον σε πάνω από 250 σημεία σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κατά 50% έως το 2030, δίνοντας προτεραιότητα σε απομακρυσμένους και ευάλωτους πολίτες», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία στην πρόληψη, παρουσιάζοντας εφαρμογές προ-αξιολόγησης μέσω κινητού, εξατομικευμένες οδηγίες και το σύστημα High-scribe, που παρέχει αναλυτικές περιλήψεις επίσκεψης σε γιατρούς και ασθενείς. «Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα δεδομένων υγείας, το οποίο θα στηρίζει την επιστημονική έρευνα, τη χάραξη πολιτικής και την αποτελεσματική Δημόσια Υγεία», ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 10:27
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