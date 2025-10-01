ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές με φόντο το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης
Χρηματιστήρια
10:16 - 01 Οκτ 2025

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές με φόντο το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν μεικτές τάσεις την Τετάρτη (1/10), ακολουθώντας τα κέρδη στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές δεν φάνηκαν να επηρεάζονται από το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στην Ιαπωνία, η κεντρική τράπεζα δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Tankan για το τρίτο τρίμηνο, η οποία καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εγχώριων εταιρειών και αποτελεί βασικό δείκτη για την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των μεγάλων κατασκευαστών ενισχύθηκε οριακά στις +14 μονάδες, από +13 το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά υστέρησε σε σχέση με τις προβλέψεις για +15. Ο δείκτης μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων παρέμεινε αμετάβλητος στις +34 μονάδες. Ένα θετικό αποτέλεσμα στην έρευνα δείχνει ότι οι αισιόδοξοι υπερτερούν των απαισιόδοξων.

Παρά τα στοιχεία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,84% και έκλεισε στις 44.556,00 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix κατέγραψε πτώση 1,37% και διαμορφώθηκε στις 3.094,74 μονάδες.

Στην Ινδία, η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο 5,5%, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,63% στις 24.764,15 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,69% στις 80.824,96 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 0,91% στις 3.455,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε κέρδη 0,40% και ανέβηκε στις 845,34 μονάδες.

Η Ταϊβάν ηγήθηκε των ανόδων στην περιοχή, με τον δείκτη Taiwan Weighted Index να καταγράφει άνοδο 1,14%, χάρη στην ισχυρή πορεία μετοχών στον κλάδο της υγείας και της τεχνολογίας. Η TSMC, κορυφαία εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, ενισχύθηκε κατά 2,3%, μετά την εκτίναξη της μετοχής της Nvidia, η οποία ξεπέρασε σε κεφαλαιοποίηση τα 4,5 τρισ. δολάρια.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,04% και έκλεισε στις 8.845,70 μονάδες.

Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 10:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπολογίστε πόσα κερδίζετε από τις φοροελαφρύνσεις που θα ισχύσουν το 2026 - Αναλυτικός οδηγός
Φορολογία

Υπολογίστε πόσα κερδίζετε από τις φοροελαφρύνσεις που θα ισχύσουν το 2026 - Αναλυτικός οδηγός

Επαναλειτουργεί το Job Center του Δήμου Αθηναίων - Βρίσκει δουλειά σε ευάλωτες ομάδες
Αυτοδιοίκηση

Επαναλειτουργεί το Job Center του Δήμου Αθηναίων - Βρίσκει δουλειά σε ευάλωτες ομάδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street
Ειδήσεις

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ