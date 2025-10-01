Επαναλειτουργεί το Job Center του Δήμου Αθηναίων - Βρίσκει δουλειά σε ευάλωτες ομάδες

Με τη συμμετοχή πλήθους φορέων, εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών και θεσμικών προσκεκλημένων, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια του Job Center του Δήμου Αθηναίων. Στον ανακαινισμένο χώρο επί της οδού Λιοσίων 22 (1ος όροφος), επαναλειτουργεί έπειτα από 5 χρόνια με νέα δυναμική, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της εργασιακής (επαν)ένταξης των πιο ευάλωτων πολιτών της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ανοίγουμε μια νέα προοπτική για ανθρώπους που για καιρό ένιωσαν ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Εγκαινιάζουμε τον πλέον υποστηρικτικό μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Ανανεωμένο κι ενισχυμένο, το Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης παίρνει και πάλι σάρκα και οστά. Στην Αθήνα που οραματιζόμαστε κανείς δεν περισσεύει και καμία δεύτερη ευκαιρία δεν πάει χαμένη».



Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, πρόσθεσε: «Το Job Center αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Εστιάζει όχι μόνο στην εύρεση εργασίας, αλλά και σε μια ολιστική υποστήριξη που περιλαμβάνει ενδυνάμωση, δικτύωση και κατάρτιση. Είναι μια ζωντανή δομή, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου και τους ανθρώπους, που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη για να αλλάξουν τη ζωή τους».



O Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε: «Η Αναπτυξιακή Αθήνας αξιοποιεί την εμπειρία της και υλοποιεί με συνέπεια ένα έργο υψηλής κοινωνικής σημασίας. Το Job Center είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την απασχόληση, και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του».



Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο της Open Day (10:00–16:00), εκπρόσωποι ΜΚΟ, ιδρυμάτων, κοινωνικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία του Job Center, να συναντήσουν την ομάδα του και να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας.

Τι προσφέρει το Job Center του Δήμου Αθηναίων

