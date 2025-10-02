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Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Προσχηματική» η στάση Μυλωνάκη – Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο Μελά
Πολιτική
14:59 - 02 Οκτ 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: «Προσχηματική» η στάση Μυλωνάκη – Σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο Μελά

Reporter.gr Newsroom
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«Προσχηματική» χαρακτήρισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ τη δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη που πως είναι στη διάθεση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

Όπως αναφέρουν, στην σημερινή συνεδρίαση το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να προσκομιστεί άμεσα το Υπηρεσιακό Ενημερωτικό Σημείωμα που παραδέχτηκε ότι έλαβε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο του στην υπόθεση.

Η απόρριψη του αιτήματος από την κυβερνητική πλειοψηφία, αποδεικνύει ότι η επιστολή που έστειλε χθες με βάση την οποία «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα» τίθεται στην διάθεση της Επιτροπής είναι προσχηματική, αναφέρουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Την ίδια ώρα, το δελτίο τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Κυβέρνησης ότι οι Περιφέρειες διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των επιδοτήσεων. Η διαδικασία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των πιστοποιημένων ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων είναι αποπροσανατολιστική, καθώς πρόκειται για εργαλείο υγειονομικού χαρακτήρα του ΥΠΑΑΤ, εντελώς άσχετο με τις ενισχύσεις.», αναφέρεται ακόμη.

Κατάθεση Μελά: «Real estate… με δώρο ένα φτηνό ρολόι από την Ιταλία»

«Πρέπει κατ’ αρχήν να εξηγηθεί η αντίφαση του μάρτυρα πως ενώ δεν υιοθέτησε την κατανομή αποθέματος σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, τελικά το επιτελικό κράτος προχώρησε στην κατανομή πέρα από κάθε όριο, γεγονός που συνέβαλε καταλυτικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη στη συνέχεια και προσθέτουν:

«Η κατάθεση του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον τρόπο δράσης του ίδιου. Οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις ερωτήσεις που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ καταδεικνύουν ένα δίκτυο επιλεκτικών και προνομιακών εξυπηρετήσεων και αδιαφανών σχέσεων, την ώρα που εκκρεμούσαν καταγγελίες και έλεγχοι για πληρωμές.»

«Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατάφερε να εξηγήσει τους διαλόγους που είχε με συγγενικό του πρόσωπο και άλλους συνομιλητές του από τους οποίους φαίνεται να λάμβανε δώρα για τις διευκολύνσεις που προσέφερε. Ειδικά στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το δώρο που δέχτηκε για την εξυπηρέτηση που έκανε σε ένα "καλό του φίλο" ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ένα δώρο στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά γιατί μεσολάβησε στην εύρεση ακινήτου . Το δώρο κατά τα λεγόμενα του ήταν φτηνό (!) , ένα ρολόι swatch από την Ιταλία!», σημειώνεται στη συνέχεια ενώ οι πηγές του ΠΑΣΟΚ συμπληρώνουν:

«Ο μάρτυρας σε μια "πρωτότυπη" υπερασπιστική γραμμή ισχυρίστηκε ότι σημασία δεν έχει τι έλεγε στο τηλέφωνο αλλά αν οι πράξεις συνέβησαν. Παρέλειψε να αναφέρει ότι αυτό το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αν και έλαβε τον Νοέμβριο του 2021 καταγγελίες για ΑΦΜ έδωσε εντολή για ελέγχους τον Ιούνιο του 2022 λίγο πριν αποχωρήσει, αφήνοντας να περάσει διάστημα απραξίας επτά μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδεχόμενες απάτες θα είχαν καλυφθεί.

Ο κ. Μελάς μπορεί να ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα για την περίοδο 2019-2020 όπου η κατανομή του εθνικού αποθέματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά σύντομα θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα αδικήματα τα οποία κατηγορείται και ειδικότερα την υπεξαγωγή εγγράφου, την παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και την υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.»

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