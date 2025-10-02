Φάμελλος: Ξεκινά η καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα» - Που αποσκοπεί

Στην καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα», που θα εγκαινιαστεί με την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο (4/10), αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Όπως τόνισε, παράλληλα θα προχωρήσουν πρωτοβουλίες για μία «πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία για την πολιτική αλλαγή».

«Με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ξεκινάει η καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα, το πρόγραμμα που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Προοδευτική Ελλάδα θα γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ελλάδα». Τόνισε ότι «δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση» και επισήμανε ότι «αυτή η άποψη είναι εμπεδωμένη στην ελληνική κοινωνία», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε οπισθοχώρηση σε κρίσιμους τομείς, από την εξωτερική πολιτική έως την αισχροκέρδεια και το κράτος δικαίου.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «εδώ και έναν χρόνο έχουμε σταθερή επιλογή την προοδευτική διέξοδο» και επεσήμανε ότι «βασικό χαρακτηριστικό μας είναι η εξωστρέφεια», προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «είναι δίπλα στα προβλήματα, όχι μόνο με καταγγελία αλλά με προτάσεις όπως για τον πρωτογενή τομέα».

Ανακοίνωσε ότι μετά την Κεντρική Επιτροπή θα διοργανωθεί και θα ενθαρρυνθεί δημόσιος διάλογος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ενώ κάλεσε σε συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά και άλλες πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στο πολιτικό πλαίσιο του κόμματος. Σημείωσε ότι θα ήταν σημαντική η συμμετοχή του ΚΚΕ, εάν δεν επέλεγε την κομματική περιχαράκωση, και απηύθυνε αντίστοιχο κάλεσμα και στους προοδευτικούς πολίτες που είτε έχουν αποτραβηχτεί είτε απογοητεύτηκαν από την πολιτική.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδίκασε την επίθεση στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla και κατήγγειλε τη στάση της κυβέρνησης: «Είναι απαράδεκτη η στάση της κυβέρνησης. Μίλησα με τον κ. Γεραπετρίτη και του εξέφρασα την κάθετη αντίθεσή μας με την πολιτική που έχει επιλέξει η κυβέρνηση στο θέμα του στολίσκου αλληλεγγύης. Του ζήτησα άμεση διπλωματική παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για να προστατέψει και να επιστρέψουν με ασφάλεια και άμεσα οι εθελοντές - ακτιβιστές».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο συγκάλυψης. Αρνούνται να καλέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τον κ. Μυλωνάκη, παρότι αναγκάστηκαν να συρθούν από τις αποκαλύψεις και δέχτηκε και ο ίδιος να καταθέσει. Και ο κ. Σημανδράκος τις προηγούμενες μέρες προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις που καίνε την κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στην επίσκεψη Κοβέσι τόνισε ότι «επαναφέρει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και την υποβάθμισή του στην Ελλάδα» και κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να κάνει fast track τις δύο Προκαταρκτικές Επιτροπές Τριαντόπουλου και Καραμανλή για να καλύψει τις ευθύνες της». Επίσης, κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση επέλεξε να απορρίψει τις δύο αιτήσεις Προκαταρκτικών της Ευρωπαίας εισαγγελέως για την 717 και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι επισήμανε ότι «συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα με κίνδυνο της υγείας του» και πρόσθεσε ότι «σήμερα ο Νίκος Δένδιας, μετά από δική μου ερώτηση, πήρε θέση σε αντίθεση με την υπόλοιπη κυβέρνηση. Όμως η ΝΔ ποιεί την νήσσαν».

Για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με την ακρίβεια υπογράμμισε: «Να το ξεκαθαρίσουμε, με εθελοντικές συμφωνίες με τις αλυσίδες εμπορίας, με καλάθια και επιδοτήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια. Αυτά είναι επικοινωνιακές φωτοβολίδες. Χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, με ρύθμιση της αγοράς, με έλεγχο στα περιθώρια κέρδους και με φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα επιλογών Μητσοτάκη, που πλήττει άδικα όλες τις κοινωνικές ομάδες και ευνοεί ελάχιστα καρτέλ».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα οργανωτικά του κόμματος: «Στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου αποφασίζουμε και τη σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και την ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Ταυτόχρονα ξεκινάμε οικονομική καμπάνια για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος, αλλά και οργανωτική για την ενίσχυση των Οργανώσεών μας».