Κάλεσμα Φάμελλου στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

Όπως αναφέρει, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανταποκρίνεται στη σαφή απαίτηση της κοινωνίας και στις αγωνίες των εργαζομένων, οι οποίοι παλεύουν για καλύτερες αμοιβές, συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρεπή διαβίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, το κόμμα παίρνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις όλων των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, με στόχο να αποτραπεί η ψήφιση ενός νομοθετήματος που – όπως τονίζει – θεσμοθετεί συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων και συνεχίζει να μάχεται για την κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων, την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και για μια δίκαιη και προοδευτική Ελλάδα.