Παπασταύρου κατά ΣΥΡΙΖΑ: Μιλάτε για Κράτος Δικαίου εσείς που αφαιρέσατε 5 χρόνια από τη ζωή μου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας στις τοποθετήσεις του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για επιλογές που, όπως υποστήριξε, έπληξαν τη δημόσια περιουσία και τη λειτουργία των θεσμών.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός είχε τεθεί υπό τον έλεγχο του Πολ Τόμσεν, ενώ, όπως σημείωσε, επί κυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης εντάχθηκε στην UNESCO ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στον Τόμσεν ο έλεγχος αρχαιολογικών χώρων επί ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στο ζήτημα της δημόσιας περιουσίας, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, μέσω απόφασης του τότε υπουργού Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μεταβίβασε στο Υπερταμείο συνολικά 10.119 κρατικά ακίνητα, εκ των οποίων 2.330 αφορούσαν μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μεταξύ αυτών, όπως είπε, περιλαμβάνονταν η Κνωσός, οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνα, ο τάφος του Λεωνίδας Α΄, το Ακρωτήρι Σαντορίνης και ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνα. Όπως υποστήριξε, η απόφαση αυτή ανετράπη μόνο μετά από αντιδράσεις της αρχαιολογικής κοινότητας.

Πολιτικές διώξεις από την κυβέρνηση Τσίπρα

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί κράτους δικαίου, ο υπουργός αντέτεινε με έντονο ύφος ότι η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε πολιτικές διώξεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πέντε χρόνια από τη ζωή μου αφαιρέθηκαν», αφήνοντας αιχμές για χειρισμούς στη Δικαιοσύνη και κάνοντας λόγο για επιλεκτικές διαδικασίες και στοχευμένες ενέργειες εις βάρος του.

Η Ελλάδα στο μέσο όρο της Ευρώπης στην ενέργεια

Στο πεδίο της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι το 2019 η Ελλάδα κατέγραφε την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με 63 ευρώ έναντι 45-46 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αντίθετα, όπως είπε, το 2026 η χώρα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο, με τιμή 95 ευρώ έναντι 100 ευρώ στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές για τους καταναλωτές, σημείωσε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά 19% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνονται περίπου 21% χαμηλότερα.