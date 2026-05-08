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Θεοδωρικάκος: Η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας, κρίσιμες οι επόμενες εκλογές
Πολιτική
10:36 - 08 Μάι 2026

Θεοδωρικάκος: Η ΝΔ είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας, κρίσιμες οι επόμενες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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«Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ήταν εξαιρετικά θετική, γόνιμη και ουσιαστική. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που έχει την ευθύνη του τόπου τα τελευταία επτά χρόνια, την εντολή και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, γόνιμες προτάσεις, ιδέες, προφανώς και κριτική», υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Οικονόμου.

Για τις θέσεις που εξέφρασε στη συνεδρίαση, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση - που στην πιο ακραία περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποιους μήνες - είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας. Η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σοβαρό τρόπο, ασφάλεια, ανάπτυξη και σιγουριά με τη ΝΔ ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 2015 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες και όποιος λείψει από αυτή τη μάχη, θα έχει την ευθύνη του. Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απών».

Για την συνταγματική αναθεώρηση που θα εξελιχθεί τους επόμενους δύο μήνες και την πρόταση να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής στα 21 του χρόνια, τόνισε πως «νοιαζόμαστε για τους νέους ανθρώπους, είναι προτεραιότητα για την παράταξή μας, ασκούμε πολιτικές και πρέπει να τις κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, ένταση και αποτελεσματικότητα, ώστε να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Όμως, στα 21 σου, ούτε έχεις προλάβει να έχεις ένσημα, δεν έχεις προλάβει να ολοκληρώσεις ούτε το βασικό σου πτυχίο σε μια σχολή, ενώ ένα αγόρι που σπουδάζει, δεν έχει πάει πιθανότατα ούτε φαντάρος. Είμαι υπέρ της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στα κοινά, αλλά στη δική μου αντίληψη για να γίνεις βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου».

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε πως «η τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα δεν βοηθάει ούτε την πατρίδα μας, ούτε την ελληνική κοινωνία, που ζητάει ξεκάθαρες θέσεις για όλα τα θέματα από τα κόμματα. Η αντιπολίτευση εξαπολύει τόνους λάσπης και συκοφαντικές επιθέσεις, με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει κανείς αμφιβολία ότι γίνονταν ρουσφέτια όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό πρέπει όλοι μαζί να το λύσουμε, να υπάρχει ισονομία ανάμεσα στους πολίτες, οι υπηρεσίες να λειτουργούν κανονικά και να μην χρειάζεται ένας βουλευτής να μεταφέρει ένα αίτημα. Οι πολίτες απευθύνονται στους βουλευτές όλων των κομμάτων, δεν μπορεί κανείς να μη μιλάει με τους πολίτες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ποινικό αδίκημα. Θεωρώ ότι γίνεται μια συντονισμένη επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της ΝΔ που την θεωρώ απαράδεκτη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-did2mvbdhnpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφέρθηκε μάλιστα και στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ανάκτηση χρημάτων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν. «Εκατοντάδες επιχειρήσεις είχαν πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο χωρίς να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους. Έχουμε πάρει πίσω ήδη 120 εκατ, ευρώ και εκεί δεν λέει κανείς τους κουβέντα».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Η απάντηση είναι πιο εύκολη από την απόφαση στην κάλπη που δεν έχει περιθώριο αλλαγής γνώμης. Η ΝΔ δεν μπορεί να αναμετράται με όποιον είναι δεύτερος, αλλά με τις ανάγκες των πολιτών και της πατρίδας μας στην πορεία προς το 2030. Να γίνει πιο ισχυρή η σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Την ώρα της κάλπης θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα προτιμήσουν τη σίγουρη πορεία προς τα εμπρός με αυτούς που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όλης της κοινωνίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι είναι γνωστός σε όλους, έχει διατελέσει Πρωθυπουργός και το ότι κάνει νέο κόμμα «αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αφορά και τον ίδιο και τους ανθρώπους που θα πάρει μαζί του. Πιστεύω ότι θα είναι ο κύριος εκφραστής της πολιτικής και της ψήφου ενάντια στη ΝΔ. Δεν αποκλείω να έρθει δεύτερος». Για την κα Καρυστιανού σχολίασε πως είναι άλλο είναι η δεδομένη και αυτονόητη συμπαράσταση λόγω της τραγωδίας που βίωσε με τον θάνατο του παιδιού της στα Τέμπη και άλλο η πολιτική αξιολόγηση, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπάρχει χώρος για νέο κόμμα αυτού του τύπου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-did2wbze8rfd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των δανειοληπτών. «Μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα, αλλά και στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών. Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, ενώ μπαίνει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30% έως 50%. Θα ισχύσει για τις δανειακές συμβάσεις που υπογράφονται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-did2z8dfd39t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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