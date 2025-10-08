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Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική
09:02 - 08 Οκτ 2025

Χατζηδάκης: Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Το κόμμα Σαμαρά μας αφορά περισσότερο σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το βράδυ της Τρίτης στο Action24.

Απαντώντας στην ερώτηση αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να προχωρήσει – «σύντομα όπως λένε κάποιοι» – στην ίδρυση κόμματος το οποίο θα μπορούσε να στερήσει μονάδες από τη ΝΔ, ο κ. Χατζηδάκης αξίωσε «να μην προτρέχουμε», υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα λογαριάζουμε» και ότι «δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα».

«Η δική μας προτιμήση, και η δική μου σίγουρα, είναι μια μεγάλη ΝΔ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Αυτό που μπορούμε να επιβάλουμε στους εαυτούς μας είναι να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σεμνότητα, με αποτελεσματικότητα», πρόσθεσε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε «απλωμένο πολύ τραχανά».

«Στο β’ εξάμηνο – είναι κάτι που το συντονίζουμε μαζί με τον Άκη Σκέρτσο – τρέχουν 25 μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει 4 μεταρρυθμίσεις το μήνα, δηλαδή μια την εβδομάδα και προσπαθούμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνηση γιατί ο κόσμος φαντάζομαι θέλει να τιμήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να πούμε κι από τη δική μας πλευρά “το είπαμε και το κάναμε”», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει αν έχει βάση η πρόταση κάποιων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς στη ΝΔ, αφού τόνισε ότι «τα θέματα αυτά δεν λύνονται από την τηλεόραση», ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι είναι υπέρ της μεγάλης παράταξης και ότι είναι «καλύτερο να είμαι μετρημένος στα λόγια μου».

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