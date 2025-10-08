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Η βροχή δεν σταμάτησε τη λάμψη του 1000 Miglia Experience Greece στο Anassa Events
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:24 - 08 Οκτ 2025

Η βροχή δεν σταμάτησε τη λάμψη του 1000 Miglia Experience Greece στο Anassa Events

Νίκος Λιβανός
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  Το “La corsa più bella del mondo” έφερε την ιταλική φινέτσα και τη διαχρονική ομορφιά των κλασικών αυτοκινήτων στην Αθήνα.

Παρά τη βροχή, ο χώρος του Anassa Events πλημμύρισε με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του 1000 Miglia και τον παλμό της ιστορίας του μηχανοκίνητου πολιτισμού. Στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου (scrutineering) των αυτοκινήτων, οι συμμετοχές συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον φίλων και δημοσιογράφων που ήρθαν να δουν από κοντά μερικά από τα πιο εμβληματικά κλασικά μοντέλα του κόσμου.

Το κόκκινο βέλος του 1000 Miglia κυριαρχούσε στον χώρο, πλαισιωμένο από περισσότερα από 33 ξεχωριστά αυτοκίνητα, με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν τα Veritas Chrysler και OM, αυθεντικά δείγματα της εποχής του ιστορικού 1000 Miglia, καθώς και πολλές κλασικές Porsche 356 και 911, σύμβολα σπορ κομψότητας. Το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισαν επίσης δύο ανοιχτές Mercedes SL (190 και 300), αλλά και οι Ferrari, τόσο παλαιές όσο και σύγχρονες, που ολοκλήρωσαν ένα εντυπωσιακό και εκλεκτό entry list.

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«Η ενέργεια του 1000 Miglia φωτίζει ακόμη και τις πιο βροχερές μέρες. Το Anassa Events έγινε το ιδανικό σκηνικό για να υποδεχθεί την έναρξη ενός ταξιδιού που συνδυάζει ιστορία, αισθητική και πάθος για την οδήγηση», δήλωσε εκπρόσωπος της διοργάνωσης.

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Παρά τις καιρικές συνθήκες, το κοινό και οι συμμετέχοντες απόλαυσαν το μοναδικό σκηνικό που είχε «ντυθεί» στα χρώματα του 1000 Miglia, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τετραήμερου event που θα ταξιδέψει τους συμμετέχοντες σε μερικά από τα ομορφότερα τοπία της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα του 1000 Miglia Experience Greece

Με αφετηρία την Αθήνα, τα πληρώματα θα κινηθούν μέσα από γραφικές διαδρομές της Πελοποννήσου και θα επιστρέψουν στην πρωτεύουσα μέσα από μοναδικά τοπία και ιστορικούς προορισμούς. Το event θα κορυφωθεί με την τελετή τερματισμού και απονομής στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας μια ξεχωριστή γιορτή για τους φίλους των ιστορικών και κλασικών αυτοκινήτων.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του «La corsa più bella del mondo», το 1000 Miglia Experience Greece παντρεύει την ιταλική κομψότητα με την ελληνική φιλοξενία και τοπία ανεπανάληπτης ομορφιάς.

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