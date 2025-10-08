UBS: Ο χρυσός στα $4.200 μέχρι το τέλος του έτους

Οι αγορές επέδειξαν πλήρη αδιαφορία για το shutdown στις ΗΠΑ, γεγονός που για πολλούς αναλυτές συνάδει με τις ιστορικές τάσεις, καθώς και σε προηγούμενα shutdown οι επιπτώσεις αποδείχθηκαν παροδικές. Εν προκειμένω, ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζουν και η σταθερή κερδοφορία των εισηγμένων, η δυναμική των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και η πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Αυτό υπογραμμίζει και ο επικεφαλής επενδύσεων της UBS, Mark Haefele, σημειώνοντας ότι οι απώλειες από τον ρυθμό του αμερικανικού ΑΕΠ (0,1% σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση) θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν σε επόμενα τρίμηνα, όταν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι λάβουν τα δεδουλευμένα τους αναδρομικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η UBS σημειώνει πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του χρυσού, που βρίσκεται σε ράλι κι έχει μπει σε τροχιά για συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Εάν το αδιέξοδο παραταθεί, ο χρυσός ενδέχεται να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό «καταφύγιο» για την αποτροπή του ρίσκου, σημειώνει η ελβετική τράπεζα.

Την Τρίτη (7/10), πάντως, ο χρυσός έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων, ενώ συστηματικά μέχρι τότε «χτυπούσε» νέα ρεκόρ. Σύμφωνα με τη UBS η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην εμπιστοσύνη της αγοράς σε έναν νέο κύκλο μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, στη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ και στην επίμονη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Σημειωτέον πως με την άνοδο αυτής της εβδομάδας, οι τιμές του χρυσού καταγράφουν αύξηση 47% από την αρχή του έτους, καθιστώντας τον τον αποδοτικότερο μεγάλο επενδυτικό τομέα του 2025 και τον τοποθετώντας σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ετήσια απόδοση από το 1979.

«Το μέγεθος και η ταχύτητα της ανόδου υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να αυξηθεί η διπλής κατεύθυνσης μεταβλητότητα, ωστόσο βλέπουμε θεμελιώδεις και τεχνικούς λόγους για να αναθεωρήσουμε ανοδικά τις προβλέψεις μας στα 4.200 δολ./ουγγιά (από 3.800 δολ. τον Δεκέμβριο και 3.900 δολ. στις 26 Ιουνίου) για όλες τις χρονικές διάρκειες. Το θετικό μας σενάριο επίσης αυξάνεται στα 4.700 δολ. (από 4.200 δολ.), ενώ το αρνητικό αναθεωρείται στα 3.700 δολ. (από 3.600 δολ.)», αναφέρει το σχετικό report της ελβετικής τράπεζας.

Η αναθεώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ζήτησης μέσω αγορών ETF, ιδιαίτερα από θεσμικούς επενδυτές, καθώς η εμπιστοσύνη σε άλλα παραδοσιακά επενδυτικά καταφύγια συνεχίζει να διαβρώνεται. Επιπλέον, το κόστος ευκαιρίας για την κατοχή χρυσού μειώνεται λόγω της πτώσης των πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι προσδοκίες περαιτέρω αποδυνάμωσης του δολαρίου αποτελούν ακόμη έναν θετικό παράγοντα για τον χρυσό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της UBS αναμένουν οι εισροές για το έτος να φτάσουν τους 830 μετρικούς τόνους, σχεδόν διπλάσιες από την αρχική πρόβλεψη των 450 τόνων στις αρχές του έτους. Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, γύρω στους 900–950 μετρικούς τόνους φέτος, αν και αυτό είναι ελαφρώς κάτω από τις σχεδόν ιστορικά υψηλές αγορές της περασμένης χρονιάς που ξεπέρασαν τους 1.000 τόνους.

Επισημαίνεται, δε, ότι ο βασικός κίνδυνος για τον χρυσό είναι η πιθανότητα καλύτερης του αναμενομένου ανάπτυξης στις ΗΠΑ, που θα μπορούσε να αναγκάσει τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια λόγω απρόσμενης ανόδου του πληθωρισμού. Επιπλέον, ενδεχόμενες ενέργειες του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα αποθέματα χρυσού θα μπορούσαν να πιέσουν τις τιμές.

Ακόμη, σημειώνεται πως και οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία με την εντεινόμενη πολιτική αστάθεια αποτελούν παράγοντα αβεβαιότητας για τις ευρωπαϊκές αγορές, αν και οι βραχυπρόθεσμοι γαλλικοί τίτλοι θεωρούνται λιγότερο ευαίσθητοι σε ανησυχίες για το χρέος και προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η στάση της UBS παραμένει θετική για τις μετοχές μετοχές, προτιμά επιλεκτικά ποιοτικά ομόλογα και προβλέπει ότι η άνοδος του χρυσού θα συνεχιστεί καθώς οι πολιτικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν στο προσκήνιο.