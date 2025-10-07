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Νάγκελ (Διοικητής Bundesbank): Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία
Οικονομία
23:40 - 07 Οκτ 2025

Νάγκελ (Διοικητής Bundesbank): Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία

Reporter.gr Newsroom
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Με θερμά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, μίλησε ο διοικητής της Bundesbank και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Δρ Χοακίμ Νάγκελ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

«Έχω τον κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση», τόνισε ο κ. Νάγκελ. «Έχω βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα ξεπέρασε μεγάλες προκλήσεις δείχνοντας αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Υλοποίησε δύσκολες, αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική μεταμόρφωση της χώρας είναι πολύ εντυπωσιακή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αξιωματούχος της ΕΚΤ στη μείωση του ελληνικού χρέους, τόσο λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας όσο και χάρη στα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε παράλληλα την αποφασιστικότητα της χώρας να συνεχίσει την πολιτική των πρωτογενών πλεονασμάτων, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το χρέος.

Ο κ. Νάγκελ υπογράμμισε επίσης τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η βελτίωση της αγοράς εργασίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη.

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