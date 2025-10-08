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Η Βούλτεψη επιμένει ότι η Κοβέσι μεροληπτεί εναντίον της κυβέρνησης
Πολιτική
12:13 - 08 Οκτ 2025

Η Βούλτεψη επιμένει ότι η Κοβέσι μεροληπτεί εναντίον της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής της ΝΔ, κα Σοφία Βούλτεψη, υπερασπίστηκε την κριτική που άσκησε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι.

Με αφορμή το άρθρο της για την ευρωπαία εισαγγελέα, η κα. Βούλτεψη σχολίασε στα Παραπολιτικά: «Αυτό το οποίο θέλω να προστατεύσω είναι ένα υπέρτατο αγαθό το οποίο είναι η διάκριση των εξουσιών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 σε όλο αυτό το διάστημα ενώ έχει 2.666 ενεργές υποθέσεις πολύ σημαντικές και ενώ έχει άλλες 1.504 που τις άνοιξε μετά το 2024 και μέσα υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για όλες τις χώρες για παράδειγμα αν η Ελλάδα έχει 84 υποθέσεις η Ιταλία έχει 784, επιλέγει την Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία δίνει συνέντευξη τύπου σε αντίθεση με τον Όλαφ που προϋπήρχε».

Ακόμα πρόσθεσε: «Έρχεται και λέει καταργήστε το άρθρο 86 και δεν κάνει μόνο αυτό, παρεμβαίνει σε υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξεταστική επιτροπή κοινοβουλίου βγάζει απόφαση- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες κατηγορούνται οι αρμόδιες αρχές».

Όταν ρωτήθηκε αν θα είχαμε τις εξελίξεις που έχουμε χωρίς την παρέμβαση της κας. Κοβέσι απάντησε: «Φυσικά θα τις είχαμε. Είχαν βγει αποφάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ξεκινήσει η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία ευρωπαϊκή εισαγγελία βασίζεται σε καταγγελίες των εθνικών αρχών και οι περισσότερες καταγγελίες που έχει είναι από τις εθνικές αρχές, σε καταγγελίες ιδιωτών, σε αυτεπάγγελτες καταγγελίες».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι κακώς παρενέβη η κα Κοβέσι «Κακώς παρενέβη. Όταν έρχεσαι και μου λες ότι θα αλλάξεις άρθρο σου στο σύνταγμά σου, που δεν το λες για την πατρίδα σου και για καμιά άλλη χώρα. Η επιτροπή της Βενετίας λέει ότι οι ασυλίες ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών αλλιώς θα έχουμε κράτος δικαστών και δεν θα υπογράφει κανείς. Ο ΟΗΕ έχει ασυλίες και τις υπερασπίζεται λέει όμως ότι πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για να συνεχίζει να υπάρχει οπότε εκεί μπορεί να χρειάζεται μια αλλαγή ναι αλλά δεν θα μου το πει…

Υπερασπίζομαι τη διάκριση των εξουσιών, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ζητάς έσυ ως δικαιοσύνη επίσημα να αλλάξει νόμος και είπα ότι δεν μπορεί να κάνει συνέντευξη Τύπου όταν δεν έχει κάνει από το ’21 πουθενά και να βγάζεις απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ακόμα δεν έχει κριθεί από την Δικαιοσύνη και την εξεταστική επιτροπή».

Τέλος, ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι η κα Κοβέσι λειτουργεί και ως πολιτικό πρόσωπο και έχει σκοπό να βλάψει την κυβέρνηση απάντησε:

«Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Έρχεται και δίνει συνέντευξη στον Πειραιά στα τελωνεία για μια μεγάλη επιτυχία που ανήκει στον ΑΑΔΕ, στον Ολαφ, στην Ελληνική Αστυνομία …Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική γιατί αν ήθελε έπρεπε να πάει στο λιμάνι της Κωνστάντζας και να πει γιατί δεν μου έχετε φέρει μια καταγγελία. Έπρεπε να παει στο Παλέρμο που υπάρχουν μεγάλες επιτυχίας κατά της μαφίας και να πει «είμαστε εδώ, δεν πήγε χαμένος ο αγώνας των δύο δικαστών που δολοφονήθηκαν από τη μαφία».

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