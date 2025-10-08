Πηγές ΝΔ: Παρέμβαση συνεργάτη Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου €400.000 στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν «σοβαρά ερωτήματα για στενό συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη», ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, «παρενέβη προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ», σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Διονύση Ακτύπη, ο κ. Βάρρας επιβεβαίωσε πως ο Μόσχος Κορασίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, «εμφανίζεται να έχει προωθήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αιτιολόγηση των δήθεν αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων».

Όπως σημειώνουν, στις 8 Ιουλίου 2020, τέσσερα διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβαν email του πληρεξούσιου δικηγόρου των δύο αγροτών στους οποίους είχαν επιβληθεί πρόστιμα 400.000 ευρώ από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το «περίεργο στην όλη υπόθεση», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, είναι ότι «οι ενστάσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της «υπόθεσης Μιάουρα» είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.34 μ.μ.».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «ένα χρόνο μετά την παρέμβαση Κορασίδη, ο οποίος σήμερα είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον συμβουλεύει για αγροτικά θέματα (!), συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς των 400.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση του 2011 (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου)».

Στη συνέχεια, όπως έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, «απαγόρευσε στη νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή και παρουσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου να απαλλαγεί – όπως και έγινε – των κατηγοριών ο «σύντροφος» Μιάουρας». Οι κατηγορίες αφορούσαν πλαστογραφία και διακεκριμένη απάτη που είχε αποδώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Η επιβεβαίωση από τον κ. Βάρρα – ο οποίος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «άσκησε και πειθαρχικό έλεγχο στον κ. Κορασίδη» – ότι υπήρξε παρέμβαση για να συγκαλυφθεί μια «πράσινη υπόθεση» με ζημία σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ για το Δημόσιο, «απαιτεί απαντήσεις τόσο από τους «πρωταγωνιστές» όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.