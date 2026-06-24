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«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς
Ειδήσεις
12:58 - 24 Ιουν 2026

«Όχι» από τον Άρειο Πάγο στην Κοβέσι – Απαράδεκτη η προσφυγή για τους τρεις εισαγγελείς

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) που αφορούσε τη διετή ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, καθώς 72 μέλη τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης και 10 κατά.

Η EPPO είχε ζητήσει την ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων για πέντε έτη, διαφωνώντας με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο είχε εγκρίνει διετή παράταση για τις Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια έκρινε ότι, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, δικαίωμα προσφυγής σε ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Υπό αυτό το πρίσμα, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να εξεταστεί επί της ουσίας, καθώς η ίδια δεν νομιμοποιείται να ασκήσει το συγκεκριμένο ένδικο μέσο.

Η εξέλιξη αυτή κλείνει, τουλάχιστον σε δικαστικό επίπεδο, τη διαμάχη που είχε ανακύψει γύρω από τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας των τριών εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ανοιχτό παραμένει αν θα υπάρχει συνέχεια της κόντρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 13:06
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