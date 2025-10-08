Σχολικά γεύματα σε 1.918 σχολεία – Το 47% των μαθητών δημοτικού ωφελούνται

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Συνολικά, 1.918 σχολικές μονάδες σε 153 δήμους της χώρας θα προσφέρουν καθημερινά ζεστά γεύματα στους μαθητές και τις μαθήτριες τους, όπως έκανε γνωστό μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε επίσης ότι το πρόγραμμα διευρύνεται με την προσθήκη 53 νέων δημοτικών σχολείων από διάφορες περιοχές της χώρας. «Περισσότερες από 231.000 μερίδες φαγητού θα διανέμονται καθημερινά, διασφαλίζοντας ποιοτική σίτιση για τα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδουν τόσο ο πρωθυπουργός όσο και η κυβέρνηση στο εν λόγω πρόγραμμα, τονίζοντας την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια. Όπως επισήμανε, το 2019 τα σχολικά γεύματα κάλυπταν μόλις το 23,6% των σχολικών μονάδων, ενώ σήμερα το ποσοστό έχει σχεδόν διπλασιαστεί, αγγίζοντας το 45% των δημοτικών σχολείων πανελλαδικά.

Αντίστοιχα, υπήρξε σημαντική αύξηση και στον αριθμό των μαθητών που λαμβάνουν σίτιση, με το ποσοστό να ανεβαίνει από 25,6% το 2019 στο 47% σήμερα.

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού, ο οποίος από τα 54 εκατ. ευρώ το 2019 έχει φτάσει τα 115 εκατ. ευρώ το 2025 — μια αύξηση της τάξης του 112,3%.

Η κα Μιχαηλίδου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την οικογένεια και την παιδική ευημερία, διευρύνοντας συνεχώς την εμβέλεια του προγράμματος ώστε να καλύπτει περισσότερους δήμους, οικογένειες και μαθητές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιλογή των δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα βασίζεται σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Εξετάζονται παράγοντες όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, τα ποσοστά ανεργίας και ιδιαιτερότητες των περιοχών — όπως το αν είναι ακριτικές, δυσπρόσιτες ή νησιωτικές.

Η ίδια η υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων ως θεσμό που ενισχύει την αίσθηση αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών από τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Όπως είπε, για τη σχολική χρονιά 2025–2026, το πρόγραμμα θα καλύψει κάθε περιοχή της Ελλάδας, προσφέροντας υψηλής διατροφικής αξίας γεύματα που φέρνουν όλα τα παιδιά του εκάστοτε σχολείου στο ίδιο τραπέζι.

Τέλος, υπογράμμισε ότι αυτή η πολιτική μέριμνα λειτουργεί ως σημαντικό στήριγμα για τους γονείς, καθώς διασφαλίζεται το καθημερινό μεσημεριανό γεύμα των παιδιών τους. «Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και παραμένει ύψιστη κυβερνητική προτεραιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.