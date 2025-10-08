ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γενικόλογες υποσχέσεις Τσιάρα για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά των προβάτων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:37 - 08 Οκτ 2025

Γενικόλογες υποσχέσεις Τσιάρα για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά των προβάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤnews, όπου αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών και στη διαχείριση της ευλογιάς των ζώων. Για τις πληρωμές είπε ότι θα γίνουν "το συντομότερο δυνατό" και για την ευλογιά ότι γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί το lockdown.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές οφείλεται στην ανάγκη ενσωμάτωσης πραγματικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή, διαδικασία που όπως είπε δεν υπήρχε στο παρελθόν και έχει αυξημένη πολυπλοκότητα τονίζοντας: «Σήμερα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε πληρωμές αν προηγουμένως δεν γίνουν έλεγχοι, αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης».

Ο κ. Τσιάρας δεσμεύτηκε ότι γίνεται αγώνας δρόμου για να κλείσει ο κύκλος των ελέγχων το συντομότερο δυνατό και ότι ήδη έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία, ενώ πρόσθεσε πως τα ευρήματα των ελέγχων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μείζον ζήτημα είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα: «Αυτές οι καθυστερήσεις πλήττουν τους έντιμους ανθρώπους, αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα».

Επεισόδιο στη Λιβαδειά: «Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο»

Σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όπου αγρότες εισέβαλαν σε εκδήλωση για τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, ο υπουργός τόνισε: «Όταν ενημερώθηκα ότι υπήρχε ένταση από τους συλλόγους αγροτών, ζήτησα να έχω συνάντηση μαζί τους, πριν την κανονική σύσκεψη… Δέκα λεπτά μετά το επεισόδιο κάναμε συνάντηση, κατά την οποία αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στο τέλος της συνάντησης υπήρξε κατανόηση και από δικής τους πλευράς».

«Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο» πρόσθεσε.

Ευλογιά των ζώων: Υψηλές αποζημιώσεις και περιορισμός της νόσου

Για την ευλογιά που πλήττει κτηνοτρόφους, ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου χωρίς πλήρη lockdown, ενώ όλα τα μέτρα εφαρμόζονται σε συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους: «Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο».

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δοθούν 250 ευρώ ανά ζώο, επισημαίνοντας ότι είναι η υψηλότερη αποζημίωση στην Ευρώπη: «Δίνουμε την μακράν μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη… Για να βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους».

Ο υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώνεται σε μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης: «Πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να φανούν τα γεγονότα μέσα από την πραγματική τους διάσταση».

Τέλος, σε ερώτηση για τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχει κριθεί αρκετές φορές από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω που χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι να ασχολείται κανείς με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 12:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βουλή: Ο Δρίτσας ορκίστηκε βουλευτής
Πολιτική

Βουλή: Ο Δρίτσας ορκίστηκε βουλευτής

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δέχεται υβριδικό πόλεμο - Τείχος κατά των drones και στα νότια σύνορα
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη δέχεται υβριδικό πόλεμο - Τείχος κατά των drones και στα νότια σύνορα

Αρναούτογλου: Στον αέρα η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης - Κίνδυνος απώλειας πόρων
Πολιτική

Αρναούτογλου: Στον αέρα η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης - Κίνδυνος απώλειας πόρων

Διάγγελμα Λεκορνί: Δέσμευση για προϋπολογισμό έως τέλος του έτους - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών
Ειδήσεις

Διάγγελμα Λεκορνί: Δέσμευση για προϋπολογισμό έως τέλος του έτους - Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»
Ειδήσεις

Στο εδώλιο τον Φεβρουάριο ο «Φραπές» για το... «δικαίωμα σιωπής»

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Φλωρίδης θα ζητήσει συγγνώμη για τα «μπάζα» των Τεμπών;

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους
Πολιτική

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ