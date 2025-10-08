Γενικόλογες υποσχέσεις Τσιάρα για πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά των προβάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤnews, όπου αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών και στη διαχείριση της ευλογιάς των ζώων. Για τις πληρωμές είπε ότι θα γίνουν "το συντομότερο δυνατό" και για την ευλογιά ότι γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί το lockdown.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές οφείλεται στην ανάγκη ενσωμάτωσης πραγματικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή, διαδικασία που όπως είπε δεν υπήρχε στο παρελθόν και έχει αυξημένη πολυπλοκότητα τονίζοντας: «Σήμερα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να κάνουμε πληρωμές αν προηγουμένως δεν γίνουν έλεγχοι, αυτός είναι ο λόγος της καθυστέρησης».

Ο κ. Τσιάρας δεσμεύτηκε ότι γίνεται αγώνας δρόμου για να κλείσει ο κύκλος των ελέγχων το συντομότερο δυνατό και ότι ήδη έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία, ενώ πρόσθεσε πως τα ευρήματα των ελέγχων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πρόθεσή μας είναι να γίνουν οι πληρωμές το συντομότερο δυνατό

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μείζον ζήτημα είναι να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι, που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα: «Αυτές οι καθυστερήσεις πλήττουν τους έντιμους ανθρώπους, αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα».

Επεισόδιο στη Λιβαδειά: «Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο»

Σχετικά με την ένταση που σημειώθηκε στη Λιβαδειά, όπου αγρότες εισέβαλαν σε εκδήλωση για τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, ο υπουργός τόνισε: «Όταν ενημερώθηκα ότι υπήρχε ένταση από τους συλλόγους αγροτών, ζήτησα να έχω συνάντηση μαζί τους, πριν την κανονική σύσκεψη… Δέκα λεπτά μετά το επεισόδιο κάναμε συνάντηση, κατά την οποία αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν. Στο τέλος της συνάντησης υπήρξε κατανόηση και από δικής τους πλευράς».

«Τα προβλήματα δεν λύνονται με εντάσεις, λύνονται με διάλογο» πρόσθεσε.

Ευλογιά των ζώων: Υψηλές αποζημιώσεις και περιορισμός της νόσου

Για την ευλογιά που πλήττει κτηνοτρόφους, ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η εκρίζωση της νόσου χωρίς πλήρη lockdown, ενώ όλα τα μέτρα εφαρμόζονται σε συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους: «Πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο».

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δοθούν 250 ευρώ ανά ζώο, επισημαίνοντας ότι είναι η υψηλότερη αποζημίωση στην Ευρώπη: «Δίνουμε την μακράν μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρώπη… Για να βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους».

Ο υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώνεται σε μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης: «Πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να φανούν τα γεγονότα μέσα από την πραγματική τους διάσταση».

Τέλος, σε ερώτηση για τις πολιτικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχει κριθεί αρκετές φορές από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω που χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι να ασχολείται κανείς με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει σταθερότητα στην Ελλάδα».