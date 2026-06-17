Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι κλιμακώνει τη διαμάχη της με τις ελληνικές δικαστικές αρχές για τη διάρκεια της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, προσφεύγοντας στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η προσφυγή στρέφεται κατά της απόφασης για διετή, αντί πενταετούς, ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ο τελικός σταθμός της διαμάχης θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η προσφυγή θεωρείται απαραίτητη διαδικαστική κίνηση, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πιθανότητες ευδοκίμησής της είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, την Πέμπτη συνεδριάζει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την επιλογή τριών νέων Ευρωπαίων εισαγγελέων που θα στελεχώσουν το ελληνικό κλιμάκιο της EPPO, στο πλαίσιο της ενίσχυσης που έχει ζητήσει η επικεφαλής της υπηρεσίας, Λάουρα Κοβέσι.