ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Για υποκρισία κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του Δημήτρη Κυριαζίδη στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σχολιάζει η Κουμουνδούρου, ο κ. Κυριαζίδης επιστρέφει στη «γαλάζια» ΚΟ «εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που οδήγησαν στη διαγραφή του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως αυτή η απόφαση είναι πλήρως αναντίστοιχη με τις «φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για “απρεπέστατη αναφορά” και “ευπρέπεια της παράταξης” και πρόσθετε ότι “έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν”».

«Τι υποκριτής…», καταλήγει το σχόλιο της Κουμουνδούρου.