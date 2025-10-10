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Χατζηδάκης: Κίνηση με ισχυρό συμβολισμό η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Πολιτική
10:55 - 10 Οκτ 2025

Χατζηδάκης: Κίνηση με ισχυρό συμβολισμό η εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Reporter.gr Newsroom
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Πρόσκληση προς τις βρετανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν, απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες (9/10) σε εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

«Μετά μια δύσκολη δεκαετία, η Ελλάδα έχει αναδειχτεί σήμερα σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Δεν το λέμε εμείς –το αναγνωρίζουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι οίκοι αξιολόγησης, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 2019 κατά 64%, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.. Και οι ξένοι επενδυτές, τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετήσει στη χώρα μας πάνω από 30 δισ. ευρώ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Σημείωσε δε ότι ευκαιρίες υπάρχουν όχι μόνο σε παραδοσιακά δυναμικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, αλλά και σε νέους, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα δίκτυα και οι υποδομές, η βιομηχανία και ειδικότερα η αμυντική βιομηχανία «όπου υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για συμπαραγωγές, μεταφορά τεχνογνωσίας και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι η σχέση των δύο χωρών παραμένει ισχυρή, παρά τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Επικαλέστηκε συγκεκριμένα το παράδειγμα του τουρισμού, όπου έχουμε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, καθώς και τον τομέα την ανώτατης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από τα πρώτα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν στη χώρα μας, τα 3 προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία.

«Έχουν πλέον δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις, ώστε η σχέση μας να αποκτήσει έναν πιο αμφίδρομο και ισορροπημένο χαρακτήρα. Όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από τους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επιδιώκουν ενεργή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες και διεθνή δίκτυα. Ενώ, θα μου επιτρέψετε και μια ειδική αναφορά στην πρόσφατη εισαγωγή της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Μια κίνηση με ισχυρό συμβολισμό αλλά και πρακτικό αντίκτυπο», επεσήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε στοιχεία για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την ανάπτυξη με ρυθμούς πολλαπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που συνέβαλε στο να δανείζεται η Ελλάδα φθηνότερα από χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, την πρόοδο του τραπεζικού συστήματος και τη μείωση της ανεργίας σε χαμηλά 17ετίας.

Στάθηκε επίσης στην ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, που αναμένεται το 2026 να διαμορφωθεί σε 137,6% του ΑΕΠ, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 2010. «Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από το στόχο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Γιατί η εμπειρία της δεκαετούς κρίσης μας δίδαξε ότι δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα», τόνισε.

«Η Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Με όπλα την πολιτική σταθερότητα, τη συνετή και υπεύθυνη οικονομική πολιτική, και τη στρατηγική γεωπολιτική μας θέση, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Να μετατρέψουμε τη δυναμική της χώρας μας σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να δημιουργήσουμε ποιοτικές θέσεις εργασίας και να προσφέρουμε ευκαιρίες προόδου σε κάθε πολίτη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να πάει χαμένη ο πρόοδος που πετύχαμε. Και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλότερα».

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