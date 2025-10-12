ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη «κοιμόταν» σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολίασε την απόσυρση της μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), μετά από διάβημα του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης.

«Η απαράδεκτη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» και η οριοθέτηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μέχρι τώρα, παρά την παρέλευση ενός ολόκληρου μήνα, κανείς δεν την είχε διαβάσει, κανείς δεν την είχε ελέγξει, κανείς από την ελληνική κυβέρνηση δεν είχε διαμαρτυρηθεί», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «επί έναν ολόκληρο μήνα η κυβέρνηση κοιμόταν σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα: το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Έπρεπε να τους «ξυπνήσει» η κατεπείγουσα ερώτηση, που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, προς την ύπατη εκπρόσωπο, Κάγια Κάλας».

Η ανακοίνωση σημείωσε, επίσης, πως οι δύο ευρωπαϊκοί οργανισμοί, λίγες ώρες μετά την κατεπείγουσα ερώτηση, «κατέβασαν» ολόκληρη τη μελέτη, ζήτησαν συγγνώμη και παραδέχτηκαν ότι στηρίχτηκαν σε ανακρίβειες, ανυπόστατες εκτιμήσεις και λανθασμένες πληροφορίες.

Το ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «η άμεση αντίδρασή τους αναδεικνύει την τραγική ολιγωρία και ανικανότητα της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί αυτονόητα κορυφαία εθνικά ζητήματα».

Παράλληλα, η ανακοίνωση έθεσε τα εξής ερωτήματα: