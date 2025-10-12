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Τασούλας: Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη – Πρέπει να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά
Πολιτική
12:50 - 12 Οκτ 2025

Τασούλας: Η ελευθερία δεν είναι δεδομένη – Πρέπει να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της Κυριακής (12/10), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παραβρέθηκε στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής.

Αμέσως μετά, δήλωσε: «Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης.

Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε.

Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας.

Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά.

Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι’ αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή.

Χρόνια Πολλά!»

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