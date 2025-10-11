Κατέβηκε η έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο μετά την παρέμβαση Μανιάτη

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας όπου αναγνώριζε το ψευδοκράτος καθώς και το τουρκολιβυκό μνημόνιο κατέβηκε από την ιστοσελίδα του οργανισμού μετά την παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Γιάννη Μανιάτη.

Ο Γιάννης Μανιάτης ανέδειξε το θέμα της έκθεσης με κατάθεση κατεπείγουσας ερώτησής προς την Κάγια Κάλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης. Στη μελέτη γινόταν αναφορά στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» και αναγνωρίζε σε χάρτη τα αποτελέσματα του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού συμφώνου για ΑΟΖ.

Όπως τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση στο Χ ο Γιάννης Μανιάτης, η παρέμβαση αυτή έφερε το επιθυμητό «για την πατρίδα αποτέλεσμα», ενώ ζήτησαν και συγνώμη για τις "εσφαλμένες πληροφορίες και απαράδεκτες ανακρίβειες" όπως αναφέρουν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Μανιάτη στο Χ αναφέρει:

«Κατέβασαν τη μελέτη!

Με δημόσια ανάρτησή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), απολογείται, λυπάται και ζητά συγνώμη για "εσφαλμένες πληροφορίες και απαράδεκτες ανακρίβειες", που περιλαμβάνονται στη μελέτη του για την προστασία των κρίσιμων ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα κατεχόμενα.

Η κατάθεση της κατεπείγουσας ερώτησής μας προς την Κάγια Κάλας για το απαράδεκτο περιεχόμενο της μελέτης, έφερε το επιθυμητό για την πατρίδα αποτέλεσμα».