Μαδαγασκάρη σε κρίση: Ο πρόεδρος μιλά για «απόπειρα παράνομης κατάληψης της εξουσίας»

Μια αποστατική στρατιωτική μονάδα στη Μαδαγασκάρη ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, εντείνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση μετά την αποστασία των ελίτ στρατιωτών που κάποτε βοήθησαν τον πρόεδρο Άντρι Ρατζολίνα να φτάσει στην εξουσία και πλέον έχουν προσχωρήσει στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

«Από εδώ και στο εξής, όλες οι διαταγές του στρατού της Μαδαγασκάρης – είτε χερσαίες, είτε αεροπορικές, είτε [ναυτικές] – θα προέρχονται από το αρχηγείο της CAPSAT», δήλωσαν αξιωματικοί του διοικητικού και τεχνικού σώματος σε μήνυμα την Κυριακή (12/10).

Προεδρικές κατηγορίες και κλιμάκωση της κρίσης

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την προεδρική κατηγορία ότι ανώνυμες δυνάμεις επιχείρησαν να ανατρέψουν τον Ρατζολίνα. Η προεδρία έκανε λόγο για «μια απόπειρα παράνομης και βίαιης κατάληψης της εξουσίας», χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τρέχουσα κρίση αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του Ρατζολίνα από την αμφισβητούμενη επανεκλογή του το 2023, με τους ίδιους στρατιώτες που τον ανέβασαν στην εξουσία μέσω πραξικοπήματος το 2009 να στρέφονται πλέον εναντίον του.

Το Σάββατο (11/10), στρατιωτικό προσωπικό της CAPSAT κάλεσε τους συναδέλφους του να μην υπακούουν στις διαταγές και να στηρίξουν την εξέγερση των νέων. «Έχουμε γίνει γλείφτες», δήλωσαν ορισμένα μέλη της μονάδας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έχουμε επιλέξει να υποτασσόμαστε και να εκτελούμε διαταγές, ακόμη και παράνομες, αντί να προστατεύουμε τον πληθυσμό και την περιουσία του».

«Μην υπακούετε στις διαταγές των ανωτέρων σας. Στρέψτε τα όπλα σας εναντίον όσων σας διατάζουν να πυροβολήσετε τους συντρόφους σας, γιατί δεν θα φροντίσουν τις οικογένειές μας αν πεθάνουμε», πρόσθεσαν.

Ο πρωθυπουργός Ρουφέν Ζαφισάμπο, στρατηγός διορισμένος μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του από τον Ρατζολίνα υπό πίεση των διαδηλωτών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «απόλυτα έτοιμη να ακούσει και να συμμετάσχει σε διάλογο με όλες τις παρατάξεις – νέους, συνδικάτα ή στρατό».

Ιστορικό παρεμβάσεων του στρατού

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στρατός της Μαδαγασκάρης έχει μακρά παράδοση παρέμβασης στην πολιτική κατά τη διάρκεια κρίσεων, έχοντας υποστηρίξει ή ηγηθεί αρκετών αλλαγών στην εξουσία από την ανεξαρτησία το 1960, συμπεριλαμβανομένων των πραξικοπημάτων της δεκαετίας του 1970 και του 2009, όταν βοήθησε στην ανατροπή του προέδρου Μαρκ Ραβαλομανάνα και στην άνοδο του Ρατζολίνα.

Οι πρόσφατες διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου ως διαμαρτυρίες για την έλλειψη νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του Ρατζολίνα από την αμφισβητούμενη επανεκλογή του το 2023.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι τουλάχιστον 22 άτομα έχουν σκοτωθεί και πάνω από 100 τραυματιστεί από την αρχή των διαδηλώσεων στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η κυβέρνηση αμφισβητεί αυτά τα στοιχεία. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν συγκρουστεί με τους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Η ανακοίνωση των μελών της μονάδας CAPSAT σηματοδότησε μια σημαντική στροφή στην πολιτική κρίση που διαρκεί μια εβδομάδα. Αφού αποχώρησαν από τις τάξεις τους, οι στρατιώτες συνόδευσαν χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία 13 Μαΐου στην Ανταναναρίβο, ένα συμβολικό σημείο για πολιτικές εξεγέρσεις που ήταν αυστηρά φυλασσόμενο τις προηγούμενες εβδομάδες.