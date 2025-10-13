Μητσοτάκης: «Ιστορική μέρα» για τη Μέση Ανατολή – Συμμετοχή της Ελλάδας στη Σύνοδο για τη Γάζα

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα πριν αναχωρήσει για το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πάρει μέρος στην Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής προσπάθειας.

«Η συνάντησή μας συμπίπτει με μία ιστορική ημέρα. Σε λίγο θα αναχωρήσω για την Αίγυπτο για να συμμετάσχω στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μία οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ειδικότερα ο πρωθυπουργός στην αρχή της συνάντησης.

«Με μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων δύο χρόνια μετά την φρικιαστική εισβολή της Χαμάς. Το κεφάλαιο αυτό φαίνεται να κλείνει και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αξίζει να συγχαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή τη δισεπίλυτη εξίσωση του μεσανατολικού, του παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που εκλήθη να πάρει μέρος στη Σύνοδο»

«Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που εκλήθη να πάρει μέρος στη Σύνοδο. Έχουμε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως μια χώρα που συνομιλεί με όλους τους παίκτες στη Μέση Ανατολή και που είναι πυλώνας σταθερότητας. Να θέσουμε κι εμείς τις υπηρεσίας μας στη διάθεση αυτών που θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας» υπογράμμισε.

Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι «αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή μιας προσπάθειας που επιτέλους θα οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της επώδυνης σύγκρουσης που δεν μπορεί παρά να μην καταλήξει σε μια πολιτική λύση δύο κρατών που θα συνυπάρχουν ειρηνικά». Όπως επισήμανε, αυτή είναι η «η μόνη λύση που μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα στη συνύπαρξη στους λαούς της περιοχής».