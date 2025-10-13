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Απελευθερώθηκαν και οι 20 όμηροι από τη Χαμάς
Ειδήσεις
12:45 - 13 Οκτ 2025

Απελευθερώθηκαν και οι 20 όμηροι από τη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Η απελευθέρωση των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα ξεκίνησε όπως ήταν προγραμματισμένο το πρωί της Δευτέρας (13/10) και ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα. 

Πιο αναλυτικά, οι 20 συνολικά όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς επέστρεψαν σήμερα (13/10) στο Ισραήλ. Οι πρώτοι 7 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, ενώ λίγο πριν από τις 11:00 παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οι υπόλοιποι 13.

Η απελευθέρωση σηματοδοτεί την έναρξη της πιο κρίσιμης φάσης της εκεχειρίας, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν δύο λεωφορεία που πιστεύεται ότι μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους και οχήματα του Ερυθρού Σταυρού να φεύγουν από τη φυλακή Όφερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, κοντά στη φυλακή Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι περιμένοντας την απελευθέρωση των κρατουμένων. Ένα ισραηλινό τεθωρακισμένο όχημα έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους, ανέφερε το Associated Press.

Οι πρώτοι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας

Λίγο μετά τις 12:30 (ώρα Ελλάδος), το πρώτο από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν απελευθερωθεί από τις ισραηλινές φυλακές διασχίζει τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στο Τελ Αβίβ ο Ντόναλντ Τραμπ

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Ισραήλ και συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος του δώρισε ένα χρυσό περιστέρι, ενώ από την άφιξή του δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιδοκιμαστικά σχόλια και χειρονομίες τόσο από το συγκεντρωμένο πλήθος, όσο και από την ισραηλινή ηγεσία.

Οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Ομήρων φώναζαν συνθήματα, ευχαριστώντας τον για τη μεσολάβησή του, ενώ οι βουλευτές στην Κνεσέτ - όπου ο Τραμπ εκφώνησε ομιλία - προμηθεύτηκαν καπέλα στιλ MAGA που γράφουν «Τραμπ, ο ειρηνοποιός» και δεν σταμάτησαν να τον επιδοκιμάζουν.

Λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία (παρουσία του Αμερικανού προέδρου) με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσι. «Μεγάλη τιμή. Σπουδαία ημέρα. Μία όμορφη ημέρα. Μία νέα αρχή», έγραψε στο βιβλίο της Κνεσέτ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μοιράστηκε με ανάρτησή του στιγμιότυπα από τις συνομιλίες του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μετά την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος έφυγε για την Αίγυπτο, όπου ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και του Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής για το μέλλον της Γάζας. Στην ίδια σύνοδο έχει μεταδοεθό πως θα συμμετάσχει επίσης και ο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τελικά δεν θα παρευρεθεί στη Σύνοδο, αφού το γραφείο του διέψευσε την πληροφορία που είχε αρχικά διαρρεύσει, δηλώνοντας πως προσεκλήθη από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά τελικά δεν θα μπορέσει να παραστεί λόγω της εγγύτητας της εκδήλωσης με την έναρξη των διακοπών (σ.σ. εβραϊκές γιορτές).

Η ομάδα των επτά ομήρων, η οποία παραδόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, είναι μεταξύ των τελευταίων ζωντανών αιχμαλώτων στη Γάζα περίπου δύο χρόνια αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, εξαπολύοντας τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 17:10
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