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Σδούκου: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης
Πολιτική
11:20 - 14 Οκτ 2025

Σδούκου: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Kontra Channel, τόνισε ότι η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα γύρω από το ζήτημα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη «πρέπει να σταματήσουν εδώ».

Όπως ανέφερε: «Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα μνημεία στα οποία τιμούμε όσους πολέμησαν για την ελευθερία μας είναι σύμβολα σεβασμού και ενότητας, πέρα και πάνω από κόμματα. Οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε».

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει το υπάρχον χάος συναρμοδιοτήτων: «Η φύλαξη, η καθαριότητα και η συντήρηση του Μνημείου περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ για την τάξη υπεύθυνη είναι η Ελληνική Αστυνομία. Είναι κάτι απολύτως λογικό και ευρωπαϊκά αυτονόητο».

Σχετικά με το σεβασμό στα μνημεία, υπογράμμισε: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου -από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι έως το Άρλινγκτον στις ΗΠΑ- υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα μνημεία. Με σεβασμό στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την ιερότητα και το χαρακτήρα τους. Η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη και την ωριμότητα να επιτυγχάνει και τα δύο».

Αναφερόμενη στην υπόθεση Ρούτσι, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Η κυβέρνηση στάθηκε με σεβασμό απέναντι στο δράμα της οικογένειας, χωρίς να το εργαλειοποιήσει. Η Δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο, εξέτασε το αίτημα του πατέρα και έδωσε τη λύση. Κάποιοι προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε πολιτική αντιπαράθεση και απέτυχαν». Επιπλέον, τόνισε: «Είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν θέλει άλλα κομματικά αφηγήματα με στόχο τις πολιτικές εντυπώσεις».

Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης στην απόφαση του πρωθυπουργού να περάσει το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δήλωσε: «Η αντιπολίτευση φαίνεται να αναζητά κάθε εβδομάδα νέο αφήγημα. Από τα Τέμπη, περάσαμε τώρα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην προκειμένη, η αντιπολιτευτική ρητορική σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υποτιμά την ίδια την αυτοτελή αξία της κάθε διαμαρτυρίας. Δηλαδή, αν γίνει λίγα μέτρα πιο πέρα, χάνει την αξία της; Αυτή η ρητορική είναι προσχηματική και υποκριτική».

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα σενάρια περί «αντιδημοκρατικών εκτροπών» ή «στρατιωτικοποίησης» είναι γελοιότητες. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συμφιλίωσης, όχι αντιπαράθεσης».

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο ποιος έχει το πρόβλημα. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται εσωτερικά, χωρίς ταυτότητα, και ένα ΠΑΣΟΚ που μοιάζει περισσότερο με πολιτικό θίασο. Τη μια μέρα μιλά για αυτοδυναμία, την άλλη για συνεργασίες». Υπογράμμισε, επίσης, ότι: «οι πολίτες που σήμερα δηλώνουν αποστασιοποιημένοι δεν πηγαίνουν στην αντιπολίτευση. Περιμένουν να δουν τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Αυτό είναι και το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Να επιταχύνει, να αποδίδει, να δίνει λύσεις».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Ενώ η αντιπολίτευση αναλώνεται σε θόρυβο και καταγγελίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει με σχέδιο. Παρουσιάζει έργο στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Οικονομία και επιστρέφει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο στους πολίτες».

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα έχει ξανακερδίσει τη φωνή και το κύρος της. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη Διάσκεψη για την Ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ενώ συμπλήρωσε ότι στην Αθήνα βρίσκεται και η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων. «Αυτή είναι η νέα Ελλάδα. Μια χώρα με σταθερότητα, αξιοπιστία και διεθνή ρόλο».

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