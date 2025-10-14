Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, το «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Άλκη Γιαννακά, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε δημόσια η σύντροφός του, Κατερίνα, μιλώντας με συγκίνηση για τον άνθρωπο που υπήρξε δίπλα της για 25 χρόνια.

«Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, γεμάτος χιούμορ και ζωντάνια. Περάσαμε μαζί μια ολόκληρη ζωή και η απώλειά του με γεμίζει θλίψη. Δεν του άρεσε να προβάλλεται, να βρίσκεται στο προσκήνιο· απέφευγε τις κάμερες και τα σχόλια, ήθελε να κρατά την ιδιωτικότητά του», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Ελληνικό.

Γεννημένος στις 28 Μαρτίου 1945 στην Αθήνα, ο Χρήστος – όπως ήταν το πραγματικό του όνομα – Γιαννακάς έγινε γνωστός μέσα από ταινίες που άφησαν εποχή, όπως «Ένας ντελικανής» και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Η παρουσία του στην οθόνη ήταν ξεχωριστή: ενσάρκωνε τον γοητευτικό, "κακό" άντρα, έναν ρόλο που τον καθιέρωσε στη συλλογική μνήμη του ελληνικού κοινού.

Η κινηματογραφική του ταυτότητα διαμορφώθηκε μέσα από ρόλους που ισορροπούσαν ανάμεσα στη σκληρότητα και την ελκυστικότητα. Ταινίες όπως «Τα μυστικά της αμαρτωλής Αθήνας» του χάρισαν μια εικόνα σχεδόν μυθική – ενός άντρα επικίνδυνου, αλλά με γοητεία, που κέρδιζε το ενδιαφέρον και την αποδοχή του κοινού ως αντιήρωας. Δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός· αντιπροσώπευε μια εποχή, μια αισθητική και μια κινηματογραφική φιγούρα που άγγιζε τα όρια του φαντασιακού.

Η καριέρα του εκτείνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως και τις επόμενες δεκαετίες, με συμμετοχές σε ταινίες όπως «Μονεμβασιά» (1964), «Η ταξιτζού» (1970) και άλλες κοινωνικού χαρακτήρα παραγωγές που αποτύπωναν με δραματικό τρόπο την πορεία και τις μεταβάσεις της νεότερης ελληνικής κοινωνίας.

Συχνά του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός «ο πιο όμορφος κακός του ελληνικού κινηματογράφου», καθώς κατόρθωνε να ενσαρκώνει τον αρχετυπικό ρόλο του ελκυστικού αλλά επικίνδυνου άντρα με μοναδικό τρόπο. Η ένταση μεταξύ δύναμης και τρωτότητας στους ρόλους του τον έκανε αγαπητό όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για τη δραματική του δυναμική.

Παρά την επιτυχία και τη δημοσιότητα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποφάσισε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και το θέατρο. Έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια ήσυχη καθημερινότητα με τη σύζυγό του στην Αθήνα, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Άλκης Γιαννακάς υπήρξε ένας ηθοποιός με ξεχωριστό αποτύπωμα, ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε από το κοινό και σεβάστηκε τη δουλειά του χωρίς να επιδιώξει φθηνή προβολή. Ένας ήρεμος, αυθεντικός καλλιτέχνης που επέλεξε να αποχωρήσει διακριτικά, όπως ακριβώς είχε ζήσει τα τελευταία του χρόνια.