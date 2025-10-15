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Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ανεπιτυχής η επιχείρηση παραπλάνησης της Εξεταστικής από τον Ζαλίδη
Πολιτική
18:20 - 15 Οκτ 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ανεπιτυχής η επιχείρηση παραπλάνησης της Εξεταστικής από τον Ζαλίδη

Reporter.gr Newsroom
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«Συνελήφθη» ψευδόμενος ο διορισμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, που σχολιάζουν ιδιαιτέρως καυστικά τη σημερινή (15/10) συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.    

«Ο κ. Ζαλίδης, μετ' επιτάσεως διέψευδε νωρίτερα την καταγγελία του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ότι ο μάρτυρας βρίσκεται σε αντιδικία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΕΛΚΕ (ως ένας εκ των διαδίκων) εξαιτίας παλαιότερης συμμετοχής του, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε έργο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που δεν πληρώθηκε από τον Οργανισμό. Και συνεπώς ωφελούμενος από τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης. Και αντιπρόεδρος και αντίδικος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ!», σημειώνουν οι κύκλοι της Κουμουνδούρου.

Μάλιστα, στη συνέχεια αναφέρουν ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, ο κ. Ζαλίδης κατονομάζεται ως επιστημονικός υπεύθυνος στο έργο του ΕΛΚΕ για «ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας».

«Αν και του ζητήθηκε από τον Β. Κόκκαλη να ανακαλέσει, δεν το έπραξε. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του», σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως «αποδείχθηκε άκαρπη η προσπάθεια του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να δείξει ότι οι ευθύνες για το τεράστιο σκάνδαλο διαχέονται σε όλες τις κυβερνητικές θητείες.

«Μετά από ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, ο κ. Ζαλίδης, αναίρεσε την αρχική του δήλωση ότι δήθεν δεν διενεργούνταν διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2016 και μετά», αναφέρει η Κουμουνδούρου, προσθέτοντας: «Αφού, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο νυν αντιπρόεδρος, αυτό θα είχε ως συνέπεια τη μη καταβολή επιδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο».

«Έπεσε έτσι στο κενό ακόμα μια μεθοδευμένη προσπάθεια να στηριχθεί εντός της Εξεταστικής Επιτροπής το αφήγημα της ΝΔ περί διαχρονικού «μπάχαλου» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ, κατά τα λοιπά, για άλλη μια μέρα συνεχίστηκε η παρέλαση των “αρίστων” διοικούντων στον πολύπαθο Οργανισμό», καταλήγουν οι πηγές της Κουμουνδούρου.

Σημειώνεται ότι την κατάθεση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασαν και οι κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη, αναφέροντας πως στις σημερινές αποκαλύψεις του νυν αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γεώργιου Ζαλίδη ότι «δεν έγιναν δομικές αλλαγές μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τονίζοντας ότι ο πρόεδρος του οργανισμού είναι part-time εργαζόμενος.

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